आज शाम 7 बजे से शुरू हो रहा है शाहरुख खान का टेड टॉक्स इडिंया: नई सोच, देखें लेटेस्ट प्रोमो

आज 10 दिसंबर से शाहरुख खान स्टार प्लस पर टेड टॉक्स इंडिया नई सोच लेकर आ रहे हैं। यह शो भारतीय दर्शकों के लिए एकदम नया है क्योंकि यह नए आइडियाज को उनके सामने लाने का काम करेगा। जहां फैंस इसका पहला एपिसोड देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। वहीं निर्माताओं ने लोगों की एक्साइटमेंट को नए-नए प्रोमो शेयर करके बरकरार रखा हुआ है। शो के आखिरी प्रोमो में किंग खान बच्चों को सलाह देते हुए कह रहे थे कि कैसे वो अपने पैरेंट्स की डांट से बच सकते हैं। वहीं अब एक्टर बच्चों के पापा को सलाह दे रहे है।

शाहरुख खान ने बताया है कि कैसे कई बार बच्चे अपने पैरैंट्स के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करते हुए पूछते हुए हैं कि क्या आपने हॉलीवुड की नई फिल्म देखी या आपको वो वाला गेम आता है। उन्होंने बताया कि ऐसे समय पर पापा को बच्चों से कहना चाहिए कि वो टेड टॉक्स देखते हैं। जिसके बाद बच्चे खुद ही समझ जाएंगे कि बाप कौन है। प्रोमो देखकर लग रहा है कि शायद अपने घर में भी शाहरुख आर्यन और सुहाना खान के साथ इस तरह की बातचीत करते होंगे। इस शो को एक्टर होस्ट कर रहे हैं।

Daddy cool… always!#TEDTalksIndiaNayiSoch, Starts Tonight, Every Sunday at 7pm.@TEDTalks @iamSRK pic.twitter.com/obDUyiLPvW

