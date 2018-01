शाहरुख भी पहुंचे दावोस, मिला अवॉर्ड, कहा कुछ ऐसा कि लगने लगे ठहाके

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) सम्मेलन में पहुंचे जहां उन्हें क्रिस्टल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस बीच शाहरुख खान ने अपने ग्रेट ह्यूमर से समां बांध दिया। दरअसल, मौका था बॉलीवुड बादशाह मंच पर क्रिस्टल अवॉर्ड लेने पहुंचे थे। इस बीच केट ब्लैंचेट से शाहरुख खान ने थोड़ी मस्ती ली। शाहरुख ने हॉलीवुड एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट से एक सेल्फी खिंचवाने की गुजारिश की। इसके तुरंत बाद उन्होंने चतुराई से जवाब देते हुए कहा इससे उनके बच्चों को शर्म महसूस हो सकती है।

शाहरुख का इतना ही कहना था कि दर्शक उनकी ये मस्ती भरी बात सुनते ही ठहाके लगाने लगे। बता दें, शाहरुख संगीतकार एल्टन जॉन और केट ब्लैंचेट के साथ क्रिस्टल अवॉर्ड लेने पहुंचे थे। शाहरुख को यह अवॉर्ड इंडिया में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर बात करने और उनके हिमायती बनने के लिए दिया गया था। इस दौरान शाहरुख खान ने कहा कि एल्ट और ब्लैंचेट के सात 24वां क्रिस्टल अवॉर्ड पाकर वह काफी खुश हैं। वहीं इस दौरान शाहरुख ने ट्विटर पर एक ट्वीट भी पोस्ट किया।

Honoured to receive the @wef’s 24th Crystal Award, together with @eltonofficial and Cate Blanchett. My fan moment!!

Watch the #crystalawards via https://t.co/rILPgHRgtL at the #wef18 meeting in Davos.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 22, 2018