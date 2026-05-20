बॉलीवुड में सितारों के बीच राइवलरी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रही हैं। एक समय ऐसा भी था जब शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को लेकर मीडिया में लगातार मुकाबले और तनाव की चर्चाएं हो रही थीं। लेकिन हाल ही में Olive Bar & Kitchen के फाउंडर एडी सिंह ने एक ऐसा किस्सा साझा किया, जिसने इन अफवाहों की सच्चाई सामने ला दी।

एडी सिंह ने बताया कि उस दौर में शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते थे, वहीं ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के नए सेंसेशन बनकर उभरे थे। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और मीडिया दोनों सितारों के बीच प्रतिस्पर्धा की कहानी बना रहा था।

सिंह के मुताबिक, एक शाम शाहरुख खान Olive Bar में अपने खास टेबल पर डिनर कर रहे थे। तभी अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और ऋतिक रोशन अंदर आए। दोनों को एक साथ देखकर वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद माहौल असहज हो जाएगा।

लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। शाहरुख खान तुरंत अपनी सीट से उठे और ऋतिक रोशन की तरफ बढ़े। ऋतिक भी उनकी ओर आए और दोनों ने गर्मजोशी से एक-दूसरे को गले लगाया। इतना ही नहीं, शाहरुख ने ऋतिक की तारीफ भी की और दोनों ने काफी देर तक दोस्ताना अंदाज में बातचीत की।

एडी सिंह ने कहा कि उस पल ने साफ कर दिया कि दोनों सितारों के बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मीडिया में बनाई गई राइवलरी की कहानी हकीकत से काफी अलग थी।

दिलचस्प बात यह है कि बाद में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने ‘कभी खुशी कभी गम’ जैसी सुपरहिट फिल्म में साथ काम भी किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।