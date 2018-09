शाहरुख खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। यही कारण है कि उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। किंग खान अक्सर बिजी शेड्यूल से फैन्स से बातचीत करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। शाहरुख खान फैन्स के लिए इंटरव्यू के अलावा ट्विटर पर #AskSRK सेशन को भी होस्ट करते हैं। हाल ही में शाहरुख ने फॉलोवर्स के लिए समय निकाला और सोशल मीडिया पर उनके सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान फैन्स ने शाहरुख से अजीबो-गरीब फरमाइशें कर डाली।

शाहरुख खान ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा- ”ओके, बीस मिनट के लिए #AskSrk, चेतावनी: संभव है कि सभी सवालों के जवाब न दे सकूं इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आप सभी से प्यार नहीं करता। इतने कम समय में सभी सवालों का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि आप लोग 36 मिलियन हैं। चलिए शुरू हो जाइए, पूछिए?”

Ok #AskSrk for 20 minutes. Warning: all questions may not be answered which does not mean I don’t love you all. It only means that even with my super powers it’s difficult to answer 36 Mil of you! Go ahead..Ask??? — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 4, 2018

शाहरुख के ट्वीट करने के कुछ ही समय में फैन्स ने सवालों की बौछार कर दी। एक फैन ने किंग खान से सवाल पूछा- इस वक्त अबराम क्या कर रहा है? जवाब में शाहरुख ने लिखा- ‘अबराम अभी पास आया और अपना प्यारा-सा चेहरा मेरी नाक पर रगड़ा।’ वहीं एक अन्य फैन ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए सवाल किया- शाहरुख ये शर्ट कल दही हांडी के वक्त पहनी थी दोनों शर्ट सेम हैं क्या? एसआरके ने जवाब में लिखा- ‘अरे नहीं, मेरा डिजाइनर गुस्सा हो जाएगा.. दोबारा पहन लिया।’ एक फैन लिखता है- क्या मैं आपके डिंपल पर किस कर सकता हूं? शाहरुख खान ने रिप्लाई में लिखा- ”आज नहीं, मैं घर पर हूं और मेरे डिंपल पहले से ही परिवार के लिए बुक हो चुके हैं।” एक फॉलोवर ने लिखा- सर एक हिरोइन पटवा दीजिए। बॉलीवुड के बादशाह ने जवाब दिया- ‘अपना काम खुद करो।’

AbRam just came and rubbed his sweaty face on my nose!!! https://t.co/Ij6DAxOVdk — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 4, 2018

Oh no. Now my designer will get angry…repeating clothes! https://t.co/laPGB0MfQP — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 4, 2018

No today. Am at home. Dimples booked by family already. https://t.co/qgeM625laL — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 4, 2018

Apna kaam khud karo https://t.co/Uasz8hDOtd — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 4, 2018

बीस मिनट के #AskSrk सेशन खत्म होने के बाद शाहरुख ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- अब काम पर दोबारा जाना है। मैं माफी चाहता हूं हमेशा की तरह आप सभी के सवालों का जवाब नहीं दे सका। जिन लोगों को मैं जवाब नहीं दे सका उनके लिए मैं यह रेड ब्राइट तस्वीर भेज रहा हूं।

Will get back to work now. As always sorry couldn’t reply to u all but then so many requests for hugs and just a hi. To all those who didn’t get a reply…sending u a bright red pic… pic.twitter.com/H9Gqw6mvg3 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 4, 2018

करियर की बात करें तो शाहरुख खान डायरेक्टर आनंद एल राय की अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ में नजर आएंगे। फिल्म में अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी लीड भूमिका में हैं।

