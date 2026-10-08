बॉलीवुड के दिग्गज सितारों में से एक नाना पाटेकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। 8 अक्टूबर की सुबह ये खबर आने के बाद से बॉलीवुड में शोक पसरा हुआ है। अब बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

शाहरुख ने लिखी इमोशनल पोस्ट

शाहरुख खान ने नाना पाटेकर को याद करते हुए लंबी और इमोशनल पोस्ट लिखी। उन्होंने याद किया कि नाना पाटेकर बाहर से सख्त मगर अंदर से नर्म इंसान थे। शाहरुख ने लिखा, ‘जब मैं पहली बार उनसे मिला, तो हैरान और अजीब-सी घबराहट में मैं अपने बालों से खेलरहा था। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहा ‘हीरो की तरह बाल मत बना… तू एक्टर है’।’

उनहोएन आगे लिखा, ‘वो आपकी चापलूसी नहीं करते थे। वो आपको वो नहीं बताते थे जो आप सुनना चाहते थे। वो आपको वो बताते थे जो आपको सुनने की जरूरत थी। यही थे नाना। सीधे-सपाट। रूखे, ईमानदार और सबसे खूबसूरत मुस्कान वाले।’

‘उनका प्यार जताने का अंदाज हमेशा अजीब था। वो पहले आप पर चिल्लाते थे, और फिर तीसरी या चौथी डांट के बीच में कहीं आपको एहसास होता था कि आपको गले लगाया जा रहा है। वो मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उनसे प्यार करता था।’

When I first met him, out of awe and awkwardness I fiddled with my hair. He slapped my hand away and said 'hero ki tarah Baal mat bana…tu actor hai'!

He didn't flatter you. He didn't tell you what you wanted to hear. He told you what you needed to hear. That was Nana.… pic.twitter.com/fRAhE3Olk2 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 8, 2026

शाहरुख ने पोस्ट में लिखा, ‘वो एक मेंटर, एक शिक्षक, एक आलोचक और एक दोस्त थे जो मुझे और अपने आसपास के सभी लोगों को कैरम में लगातार हराते थे और अपनी जीत का लुत्फ उठाते थे। नाना, आपकी इंटेंसिटी, हंसी, पागलपन और प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। काश हमारे पास और बातचीत करने, एक और बहस करने, चाय का एक और कप पीने और कैरम का एक और गेम खेलने का समय होता।’

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‘आपने न केवल सिनेमा की दुनिया में बल्कि सभी भारतीयों और दुनिया के दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपको बहुत याद करूंगा और आपके शब्दों को जीवन भर अपने दिल में रखूंगा… ‘हीरो बनने के चक्कर में एक्टर मत खोना’।

उन्होंने अंत में लिखा, ‘आपकी आत्मा को शांति मिले नाना और अल्लाह आपको आशीर्वाद दे। स्वर्ग धन्य हो जाएगा आपको पाकर… एक महारत हासिल अभिनेता और एक अपराजेय कैरम चैंपियन। प्यार और बहुत याद करूंगा!! बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो एक्टर! RIP’

शाहरुख खान ने अपनी इस पोस्ट में नाना पाटेकर के साथ एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी शेयर की है। इस इमोशनल लेटर ने फैंस की आंखें नम कर दीं।

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नाना पाटेकर का निधन उनके गोवा स्थित घर पर हुआ था। उनका अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस में होगा। इसकी तैयारी फिलहल चल रही हैं। नाना के परिवार को इस मुश्किल वक्त में संवेदनाएं दी जा रही हैं।