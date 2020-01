Shah Rukh Khan, Noor Jehan: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की बहन का पाकिस्तान में निधन हो गया है। एसआरके की चचेरी बहन नूर जहां (Noor Jehan) कैंसर से पीड़ित थीं। मंगलवार को पेशावर में उनका इंतकाल हो गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख के कजिन और नूर जहां के छोटे भाई मंसूर अहमद ने नूर जहां के इंतकाल की खबर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वह लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रही थीं।

Geo टीवी के मुताबिक, नूर जहां ने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया था। उन्होंने साल 2018 में आम चुनावों में पीके 77 से अपना नामांकन किया था। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना नाम वापस खींच लिया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान और नूर जहां के बेहतरीन रिश्ते थे। दो बार शाहरुख खान बचपन में अपने परिवार के साथ उनके घर गए थे। वहीं नूर भी शाहरुख से मिलने पाकिस्तान से भारत आई थीं।

Shah Rukh Khan ( @iamsrk ) with his cousin Noor Jehan and her husband .#shahrukh #srk pic.twitter.com/1WqlihttFA

— THE KINGs CLUB (@SRKFC1) March 31, 2014