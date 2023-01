Shah Rukh Khan Old Interview: जब शाहरुख खान ने खुद को कहा था ‘गे’

Shah Rukh Khan Old Interview: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में खुद को गे कहा था, ‘पठान’ एक्टर ने ऐसा क्यों कहा यहां जानिए…

Shah Rukh Khan Old Interview: शाहरुख खान ने खुद को क्यों कहा था 'गे' (Photo: Express Archive)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram