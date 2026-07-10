बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान अब उस दिल्ली वाले घर के इकलौते मालिक बन गए हैं, जहां साल 1991 में उन्होंने पत्नी गौरी खान के साथ शादी के बाद अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। अभिनेता के पास पहले से ही दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके पंचशील पार्क स्थित इस मकान का बेसमेंट और पहली मंजिल थी, जबकि अब उन्होंने दूसरी और तीसरी मंजिल भी खरीद ली है। इसके साथ ही एक्टर अब इस पूरी बिल्डिंग के मालिक बन गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान ने इन बाकी 2 मंजिलों को करीब 37 करोड़ रुपये में खरीदा है। यह घर कपल के लिए बेहद खास है और उनके लिए कीमती भी हैं, क्योंकि 1991 में शादी के बाद यही उनका पहला घर था। बाद में शाहरुख फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए थे।

यह भी पढ़ें- OTT Release This Week: पेद्दी, इक्का से लेकर बाल्टी तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुई ये फिल्में और सीरीज

करीब 1,200 वर्ग गज यानी लगभग 10,800 वर्ग फुट में फैली यह प्रॉपर्टी दक्षिण दिल्ली के सबसे फेमस रिहायशी इलाकों में से एक पंचशील पार्क में स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार, इस डील की कीमत करीब 37 करोड़ रुपये रही, जबकि जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 34,260 रुपये प्रति वर्ग फुट आंकी गई है।

शाहरुख खान और गौरी खान ने 25 अक्टूबर 1991 को शादी की थी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने उसी दिन तीन अलग-अलग रस्मों के तहत विवाह किया था, जिसमें रजिस्टर्ड सिविल मैरिज, पारंपरिक हिंदू विवाह और निकाह शामिल थे।

गौरी खान भी कई मौकों पर इस दिल्ली वाले घर से अपेन इमोशनल जुड़ाव का जिक्र कर चुकी हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस घर को परिवार की यादों और खास पलों को संजोकर रखने के मकसद से डिजाइन किया गया था। गौरी खान ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनका दिल्ली वाला घर उनके लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि यादों का खजाना है।

यह भी पढ़ें- ‘कुशाल टंडन मुझसे फ्लर्ट करते थे’, श्रेया कालरा का दावा- सीन के बाद रो पड़ती थीं शिवांगी जोशी

उन्होंने कहा था कि ‘वह दिल्ली में पली-बढ़ी हैं और उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी शहर में बीता है। इसी वजह से उन्होंने अपनी मां के घर के पास एक ऐसा घर खरीदने और उसे डिजाइन करने का फैसला किया, जहां परिवार की सारी यादें एक ही छत के नीचे सहेज कर रखीं जा सकें। गौरी के मुताबिक, सालों के दौरान उन्होंने और शाहरुख ने बच्चों के साथ मिलकर अनगिनत यादें और खास चीजें जुटाई हैं, और वह चाहती थीं कि ये सब हमेशा एक साथ रहें। उनका दिल्ली वाला घर इसी सोच का नतीजा है।’

गौरी ने इस इंटरव्यू में घर के सबसे पसंदीदा हिस्से के बारे में बात करते हुए बताया था कि ‘वहां एक ऐसी दीवार है, जिस पर परिवार की अनमोल यादें सजी हुई हैं। इस दीवार पर सुहाना के मेकअप ब्रश, आर्यन का बैडमिंटन रैकेट, अबराम के पहले जन्मदिन का तोहफा, शाहरुख की बनाई कलाकृतियां, पोस्टकार्ड्स और वे खूबसूरत एंटीक चीजें भी शामिल हैं, जो शाहरुख ने उन्हें सालों में गिफ्ट के तौर पर दी थीं।’ गौरी ने बताया कि ‘उन्होंने इन सभी यादगार चीजों को फ्रेम करवाकर दीवार पर सजाया है और यही उनके घर का सबसे पसंदीदा कोना है।’