दिल्ली से खाली हाथ मुंबई आए शाहरुख खान, एक दिन बॉलीवुड के किंग खान कहलाए जाएंगे, ये शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। उनकी सफलता के पीछे अजमेर शरीफ का बड़ा हाथ बताया जाता है। उनकी कामयाबी के कई किस्से मशहूर हैं लेकिन ये किस्सा मशहूर के साथ-साथ दिलचस्प भी है। एक फकीर की ऐसी दुआ जिसनें आज शाहरुख खान को इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया।

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मां की तबीयत की दुआ मांगने गए अजमेर शरीफ

शाहरुख खान से जुड़ा ये किस्सा उनके बॉलीवुड में कदम रखने से पहले का है, जब वह दिल्ली रहा करते थे। शाहरुख खान अपनी शोहरत और कामयाबी का श्रय अजमेर शरीफ को देते हैं। दरअसल, सालों पहले जब शाहरुख खान की मां बहुत बीमार थी, तो वह उनके साथ दुआ करने के लिए अजमेर शरीफ गए थे।

अपने सिर पर चादर उठाए शाहरुख अजमेर शरीफ की तरफ जा रहे थे तो उनकी मां ने उन्हें पांच हजार रुपये संभालकर रखने के लिए दिए थे, लेकिन शाहरुख खान से वो पैसे गुम हो गए।

एक फकीर की शाहरुख खान पर दुआ

एक्टर आस पास वो पैसे ढूंढने लगे। वहां उन्हें एक फकीर मिला, जिसने शाहरुख को देखते ही कहा कि ‘कुछ गुम हो गया क्या।’ शाहरुख ने बताया ‘हां’, तो उस फकीर ने सीधा कहा कि ‘पांच हजार गुम हुए हैं।’ ये सुनते ही शाहरुख खान सोच में पड़ गए कि ये बात फकीर को कैसे पता।

शाहरुख उनसे कुछ सवाल करते इससे पहले ही उस फकीर ने कहा कि ‘जा, यहां आया है दर से खाली हाथ नहीं जाएगा, पांच हजार गवाएं हैं, पांच सौ करोड़ कमाएगा।’

अजमेर शरीफ का शाहरुख खान पर हाथ

कमाल की बात है कि शाहरुख इन बातों में जरा भी यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन जब ये शाहरुख खान के साथ हुआ तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। यही वजह है कि शाहरुख खान अपनी कामयाबी की एक वजह अमजेर शरीफ को मानते हैं। उन्होंने इस घटना पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा भी था कि “मेरे ऊपर अजमेर शरीफ की दुआ है, दया है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है लेकिन मैंने नाम भी बहुत कमाया है, अच्छी चीजें कमाई हैं।”

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बिना गॉडफादर के बनाया नाम

शाहरुख खान की मां जरूर दुनिया छोड़कर चली गईं लेकिन उनकी दुआ उनके साथ है। आप खुद सोचिए, एक समय पर ना कोई गॉडफादर, ना कोई पहचान, खाली जेब और बस एक सपना लेकर शाहरुख खान मुंबई तो आ गए लेकिन इस मायानगरी में कैसे सफर की शुरूआत करेंगे, इस बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन आज उनकी शोहरत किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने शुरूआत सीरियल्स के जरिए की थी।

बता दें कि शाहरुख ने’फौजी’ और ‘सर्कस’ जैसे धारावाहिकों ने उन्हें पहचान दिलाई थी। जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। कमाल बात है कि उनका मकसद सिर्फ 4-5 फिल्में करके वापस दिल्ली लौट जाने का था लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।