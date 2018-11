शाहरुख खान ने ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी से लिये मजे, ‘फेक न्यूज’ से किया सावधान

बी-टाउन में ‘रोमांस के किंग’ के नाम से जाने जाने वाले शाहरुख खान टांग खिंचाई और मजाक करने में भी पीछे नहीं रहते। ZERO एक्टर शाहरुख खान हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर पर फैन्स और जर्नलिस्ट्स के चालाकी और हंसी मजाक के साथ जवाब देते नजर आए थे। इस बार शाहरुख खान ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी द्वारा किए गए पोस्ट पर मस्ती लेते नजर आए। दरअसल, ट्विटर CEO जैक ने शाहरुख खान को टैग करते हुए एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने शाहरुख को मिलने के लिए कहा।

ऐसे में शाहरुख खान ने भी अपने चुलबुले अंदाज में जवाब दिया। शाहरुख खान ने जैक को जवाब देते हुए लिखा- ‘हां मैं तैयार हूं, और हैरानी की बात मैं समय पर हूं। अगर ऐसे में किसी ने आपको मेरे बारे में सचेत किया है कि मैं काफी धीमे चलता हूं, वह सब झूठी खबरें फैला रहे हैं। सावधान रहिए।’ शाहरुख और जैक के बीच की ये फनी कॉन्वर्जशन यहीं नहीं थमी। आगे जैक ने शाहरुख खान के घर (मन्नत) की तस्वीर शेयर कर लिखा-‘नॉक-नॉक’।

इसके अलावा शाहरुख ने जैक के साथ एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में जैक शाहरुख मेडिटेशन पोजिशन में बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए शाहरुख लिखते हैं-आज मुझे रिलाइज हुआ कि जैक का स्वभाव इतना सरल कैसे है। इंडिया में आराम से मजे से रहें।’

Up and Ready. And shockingly on time…if anybody has warned u about my tardiness they r just spreading ‘fake news…’ https://t.co/LE9ybOyJ3K

बता दें, इन दिनों ट्विटर सीईओ जैक भारत आए हुए हैं। हाल ही में इंडिया विजिट के दौरान जैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। पीएम मोदी से मिलने के बाद जैक की लिस्ट में शाहरुख खान का नाम शामिल है। ऐसे में जैक ने शाहरुख से ट्विटर पर ही उनसे मिलने के लिए पूछा।

Today @jack made me realise with his calm demeanour & composed, nearly meditative mindset…’that all Work and no Pray, would make Jack a dull boy.” Thx for dropping in & also team @Twitter for a lively evening. Have a happy stay in India. pic.twitter.com/melFfe8NKJ

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 14, 2018