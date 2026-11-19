बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने एक बार फिर दुनियाभर में भारत का नाम रोशन किया है। अपनी शानदार अदाकारी और दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान अमेरिकी मैगजीन वैराइटी की ‘100 Greatest Movie Stars of All Time’ की लिस्ट में शामिल हुए हैं।

खास बात यह है कि इस लिस्ट में जगह बनाने वाले शाहरुख खान इकलौते भारतीय कलाकार हैं। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके ग्लोबल स्टारडम को दिखाती है, बल्कि भारतीय सिनेमा की इंटरनेशनल पहचान को भी दिखाती है।

सालों से लगातार बढ़ रही लोकप्रियता

हर अच्छा एक्टर सुपरस्टार नहीं होता और हर सुपरस्टार बेहतरीन एक्टर नहीं होता। असली फिल्म स्टार वही है जो पर्दे पर अपनी चमक से दर्शकों के होश उड़ा दे और उनके दिलों में ऐसी जगह बनाए कि लोग उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। ऐसा करने में काफी कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं। दशकों से शाहरुख खान का चार्म लगातार बढ़ता हुआ ही देखा गया है। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है।

92वें नंबर पर शाहरुख खान

इसी का नतीजा है कि वह वैराइटी की 100 महानतम फिल्म सितारों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। इस लिस्ट वह 92वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में उनके नाम के नीचे उनके कुछ बेहतरीन कामों का जिक्र भी था। जहां ‘बाजीगर’, ‘डर’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘देवदास’ जैसी फिल्मों का नाम शामिल था। उनके अलावा इस लिस्ट में कई बेहतरीन हॉलीवुड सेलेब्स के नाम शामिल थे।

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कौन है लिस्ट के टॉप 10 कलाकार

सबसे पहले नंबर पर इस लिस्ट में हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर मर्लिन मुनरो का नाम है। टॉप 10 सेलेब्स की बात करें तो उनमें हम्फ्री बोगार्ट, सर चार्ल्स स्पेन्सर चैप्लिन (चार्ली चैप्लिन), जैक निकोल्सन, कैथरीन हेपबर्न, सिडनी पोइटियर, मार्लन ब्रैंडो, टॉम क्रूज, तोशिरो मिफ्यून, बारबरा स्ट्रीसैंड के नाम शामिल हैं।

फिल्म ‘किंग’ में आएंगे नजर

खलनायक के रूप में शुरुआत करने के बाद शाहरुख रोमांस के बादशाह बने। आज एक्शन स्टार के रूप में भी वे दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। जल्द ही उनकी फिल्म ‘किंग’ रिलीज होने वाली है जिसमें वह एक बार फिर से फैंस को एक्शन अवतार में दिखाई देंगे। ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है जिसमें वह एक बार फिर से भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके बारे में और पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…