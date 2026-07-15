शाहरुख खान का बंगला मन्नत इस वक्त चर्चा में है। इस वक्त मन्नत में रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसे खारिज कर दिया गया है। इस बीच, शाहरुख खान के #AskSRK सेशन से फैन के सवाल पर शाहरुख का जवाब वायरल हो रहा है। जिसमें एक्टर ने अपने बंगले को लेकर खूबसूरत बात कही थी।

फैन ने शाहरुख खान से उनके बंगले को लेकर पूछा था, “भाई मन्नत बेचने वाले हो क्या?” इस सवाल पर शाहरुख ने ऐसा जवाब दिया था जिससे ये साफ हो गया था कि उनका घर उनके लिए सिर्फ घर नहीं है। उन्होंने कहा था, “भाई मन्नत बिकती नहीं, सिर झुकाकर मांगी जाती है। याद रखोगे तो लाइफ में कुछ पा सकोगे।”

शाहरुख खान के बंगले की खासियत

शाहरुख खान का ये बंगला मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित बैंडस्टैंड प्रोमेनेड पर बना है। यह ग्रेड-III हेरिटेज संपत्ति है, जिसका निर्माण 1914 में हुआ था। शाहरुख खान के खरीदने से पहले इस बंगले का नाम ‘विला विएना’ था।

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शाहरुख ने साल 2001 में इसे खरीदा था और बाद में इसका नाम बदलकर ‘मन्नत’ रख दिया। आज यह बंगला न सिर्फ बॉलीवुड सितारों के सबसे आलीशान घरों में से एक है, बल्कि मुंबई आने वाले पर्यटकों और शाहरुख के फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है।

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शाहरुख खान का सपना था मन्नत

शाहरुख खान ने हमेशा से सपना देखा था कि मुंबई में समुद्र के किनारे उनका एक आलीशान घर हो। अपने इस सपने को उन्होंने साल 2001 में पूरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय इस बंगले की कीमत करीब 13 से 18 करोड़ रुपये थी। मगर आज इसकी कीमत करीब 300 करोड़ है।

इसके इंटीरियर को गौरी खान ने डिजाइन किया है। आज मन्नत सिर्फ शाहरुख खान का घर नहीं, बल्कि मुंबई का एक बड़ा लैंडमार्क बन चुका है। हर दिन सैकड़ों फैंस इसकी एक झलक देखने के लिए आते हैं। ।