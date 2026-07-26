सीनियर दिग्गज अभिनेत्री शगुफ्ता अली टीवी शो के साथ-साथ कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें अभिनेत्री ने करिश्मा कपूर के साथ काम करने के अनुभव को शेयर किया है। उन्होंने करिश्मा को मेहनती बताया, लेकिन साथ ही कहा कि उनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। इसके अलावा शगुफ्ता ने गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी के टूटने की वजह पर भी अपनी राय रखी और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की भी तारीफ की।

करिश्मा बहुत मेहनती थीं, लेकिन बहुत एटीट्यूड था: शगुफ्ता

सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए शगुफ्ता ने करिश्मा के साथ ‘हीरो नंबर 1’ जैसी फिल्मों में काम करने के अपने अनुभव को याद किया। अभिनेत्री ने कहा, “करिश्मा बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थीं। वह बहुत मेहनती थीं, लेकिन उनमें बहुत एटीट्यूड भी था। यह हर जगह साफ दिखता था। सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सेट पर आपका रवैया और दूसरों के साथ व्यवहार भी मायने रखता है।”

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शगुफ्ता ने कहा कि एक्टिंग टीमवर्क है और इसमें दोनों कलाकारों का बराबर सहयोग जरूरी होता है। उन्होंने कहा, “जब आप किसी कलाकार के साथ सीन करते हैं तो दोनों तरफ से बराबर सहयोग होना चाहिए। अगर सामने वाला सिर्फ एक-दो शब्दों में जवाब देगा और बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा, तो दूसरा कलाकार अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा। हर एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी है।”

उन्होंने यह भी बताया कि कई बार कुछ कलाकार अपना शॉट खत्म होते ही चले जाते थे और अपनी जगह असिस्टेंट से क्यू दिलवाते थे। इसके बारे में अभिनेत्री ने कहा, “अगर मैं आपके शॉट के दौरान वहां खड़ी होकर आपकी मदद कर रही हूं, तो आपके शॉट के बाद आपको भी मेरे लिए रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकना चाहते तो भी ठीक है, मैं बिना क्यू के भी सीन कर सकती हूं। इसी तरह मैंने 40 साल इंडस्ट्री में काम किया है।”

गोविंदा-करिश्मा की जोड़ी क्यों टूटी?

90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में गिनी जाती थी। दोनों ने ‘कूली नंबर 1’, ‘राजा बाबू’, ‘साजन चले ससुराल’, ‘हीरो नंबर 1’ और ‘हसीना मान जाएगी’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं। जब शगुफ्ता से पूछा गया कि दोनों ने साथ काम करना क्यों बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा, “हो सकता है करिश्मा का मन बदल गया हो। शायद उनका दिल उस जोड़ी में नहीं रहा। हीरोइनों के मूड के बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है।”

सुनीता आहूजा ने हमेशा समझदारी दिखाई

शगुफ्ता अली ने गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि एक आउटडोर शूट के दौरान उनकी मुलाकात सुनीता से हुई थी। उन्होंने कहा, “सुनीता बच्चों के साथ शूट पर आई थीं। तब भी वह ज्यादा बाहर नहीं निकलती थीं। उन्होंने हमेशा सभी के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार किया। मैंने उन्हें कभी सेट पर हंगामा करते नहीं देखा।”

गोविंदा को लेकर सालों से उड़ती अफवाहों पर बात करते हुए शगुफ्ता ने कहा, “अगर सुनीता को सब पता था और फिर भी उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। वह बहुत समझदार हैं। चाहतीं तो बड़ा बवाल कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया।”

सुनीता ने भी अफवाहों पर की थी बात

कुछ महीने पहले ‘लॉक अप 2’ में सुनीता आहूजा ने भी गोविंदा के कथित अफेयर्स की अफवाहों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि शादी की शुरुआत से ही ऐसी बातें सुनने को मिलती रही हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें कभी परिवार से बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया। सुनीता ने गोविंदा को ‘हीरो’ बताते हुए कहा था कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार पर ध्यान दिया। वहीं, गोविंदा लगातार इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं।

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