टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और शगुफ्ता अली को ‘ससुराल सिमर का’ सीरियल में साथ देखा गया था। तभी से दोनों में एक अच्छा रिश्ता बन गया था। दीपिका कक्कड अक्सर अपने व्लॉग्स, लाइफस्टाइल, धर्म परिवर्तन और बयानों के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। जब से उन्होंने शोएब इब्राहिम से शादी की है, उसके बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है।

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दीपिका शगुफ्ता को मां मानती हैं

टीवी से लेकर बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा चुकीं शगुफ्ता अली ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। इस बातचीत में एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की। इसके अलावा शगुफ्ता ने दीपिका के साथ होने वाली ट्रोलिंग पर रिएक्शन दिया। उन्होंने बताया कि उन दोनों का आपस में काफी अच्छा रिश्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि दीपिका उन्हें मां कह कर बुलाती हैं।

शगुफ्ता का दीपिका को ट्रोल करने वालों पर रिएक्शन

शगुफ्ता से पूछा गया कि दीपिका के बारे में लोगों के काफी ओपिनियन हैं उनको ट्रोल किया जाता है कि उन्होंने शादी के बाद खुद को कनवर्ट कर लिया। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी पहचान को दी है। इसके जवाब में एक्ट्रेस शगुफ्ता ने कहा कि ‘वो उसने अपनी खुशी से किया है। वो खुश है उस लड़के के साथ, उस परिवार के साथ। उसको पता है कि उसका क्या भविष्य है उनके साथ, क्या नहीं हैं। वो अगर खुश है तो लोगों को क्या तकलीफ है। आप जा रहे हैं उसकी मदद करने, आप राशन पानी दे रहे हैं उसको, आप उसके घर का खर्चा उठा रहे हैं, उसकी लग्जरी उठा रहे हैं।’

दीपिका कक्कड़ काफी प्यारी और अडजस्टिंग लड़की

शगुफ्ता ने बताया, ‘क्या कर रहे हैं आप, वो दोनों मियां बीवी खुश हैं आपस में हर चीज को लेकर और वो इतनी अडजस्टिंग लड़की है, प्यारी बच्ची है वो स्वभाव से। अगर वो खुश है तो आपको क्या दिक्कत है भाई। नहीं देखना है आपको, मत देखों, क्यों ट्रोल कर रहे हो। देखो ही मत ना उनका वीडियो, ये च्वाइस तो है ना तुम्हारे पास।’

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दीपिका से फैजा बनने पर शगुफ्ता अली ने क्या कहा

इसके बाद शगुफ्ता से पूछा गया कि दीपिका ने अपना नाम बदलकर फैजा कर लिया था। इस पर जवाब देते हुए कहा कि ‘अब वो निकाह अगर किया होगा तो उसने किया होगा लेकिन उसने अपना नाम दीपिका कक्कड़ ही रखा और उसे ही आगे जारी रखा, इस बात से शोएब को भी कोई दिक्कत नही हुई। दोनों को इतने साल हो गए, आपने कभी सुना है कि इनमें लड़ाई हुई है। आपको दिक्कत है तो मत देखिए उनकी रील और व्लॉग। आपको देखना भी है, आपको ऐतराज भी करना है, उसकी लाइफ है, उसे उन पर छोड़ दीजिए।’

शोएब इब्राहिम पर क्या बोलीं शगुफ्ता

शगुफ्ता ने शोएब के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘उसने कभी भी दीपिका को मना नही किया कि वो अपना नाम बदले या पुराने नाम को छोड़ दे। ये मुझे पता है, मैंने देखा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि व्लॉग वगैरह बनाना बंद कर दो। जिंदगी सबके सामने आती है, नजर लगती है, टोक लगती है, हाय अलग लगती है और ट्रोल को अलग जवाब देना पड़ता है।’

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि दीपिका और शोएब को इतना ट्रोल किया गया है कि वो दोनों रोए हैं। आपको बता दें कि दीपिका और शोएब ने कई बार ट्रोलिंग के जवाब में अपने वीडियो साझा किए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा उन्हें कभी देखने नहीं मिला।