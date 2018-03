बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान द्वारा महाभारत पर आधारित फिल्म में काम करने को लेकर सोशल मीडिया पर जारी चर्चाएं अभी तक थमी नहीं है। फ्रैंकोइस गोइटर नामक यूजर द्वारा ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या मुस्लिम अभिनेता आमिर खान द्वारा हिंदू महाकाव्य में काम करना सही है। इस ट्वीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने फ्रैंकोइस गोइटर को आड़े हाथों लेते हुए ताजा ट्वीट में कहा है कि मिस्टर फ्रैंकोइस गोइटर, ‘क्या आप बताएंगे कि किस पीआर एजेंसी के साथ आपने डील की है, जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया और एडेलमेन इंडिया। क्या वो आपको देश के सबसे महत्वकांक्षी फिल्म प्रोजेक्ट, जिसकी योजना मुकेश अंबानी और आमिर खान द्वारा बनायी जा रही है, उसके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने के लिए अच्छा पैसा दे रही हैं?’ जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर शबाना आजमी ने भी जवाब देते हुए लिखा कि ‘इन्हें अपनी 5 सेकेंड की प्रसिद्धि मिल गई है।’

गौरतलब है कि फ्रैंकोइस गोइटर ने 21 मार्च को ट्वीट कर कहा था कि ‘एक मुस्लिम, आमिर खान को हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र ग्रंथ महाभारत पर काम करना चाहिए। क्या मोदी सरकार भी कांग्रेस सरकार की तरह सेक्यूलरिज्म के नाम पर कुछ नहीं करने वाली है! क्या किसी हिंदू को भी मोहम्मद के जीवन पर बनने वाली फिल्म में उनका रोल करने का मौका मिलेगा?’ फ्रैंकोइस के इस ट्वीट को कई लोगों का समर्थन मिला तो कई ने इसकी आलोचना भी की। जावेद अख्तर को इस ट्वीट से इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने फ्रैंकोइस को ‘लुच्चा’ तक कह दिया। अख्तर ने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘क्या तुमने फ्रांस के पीटर ब्रुक्स प्रोडक्शन का महाभारत पर किया गया काम नहीं देखा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि विदेशी एजेंसी तुम्हें हमारे देश में घृणा फैलाने के लिए कितने पैसे दे रही हैं।’

Why should @AamirKhan, a Muslim, play in most ancient & sacred of Hindu epics, the Mahabharata? Is @BJP4India Govt of @narendramodi going to be like the @INCIndia & just stand by in name of secularism??? Would Muslims allow a Hindu to play life of Mohamed?https://t.co/fC7bvbHkZE — Francois Gautier (@fgautier26) March 21, 2018

You scoundrel, have you not seen peter brooks production of this great epic Mahabharsta in France . I would like to know which foreign agency is paying you to spread this kind of perverse and poisonous thoughts in our country — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 21, 2018

Mr Francois Gautier , would you tell us what is your deal with the PR agencies Like 20 20 India and Adelman India . Are they paying you well to spread negativity against the most ambitious fin project of India “Mahabharta” planned by Mr Mukesh Ambani and Aamir khan — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 24, 2018

By your logic a person who plays a Nazi should harbour anti jew sentiments ? A person who plays a killer should actually be one ? https://t.co/DnXP9f6owD — Azmi Shabana (@AzmiShabana) March 24, 2018

जावेद अख्तर के बाद उनकी पत्नी शबाना आजमी ने भी फ्रैंकोइस गोइटर के ट्वीट की आलोचना की। इस पर कुछ यूजर्स ने जब फ्रैंकोइस को सही ठहराया तो शबाना आजमी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘तुम्हारे हिसाब से जो नाजी का रोल निभाता है, उसे यहूदी विरोधी भावनाओं को रोकना चाहिए? या जो व्यक्ति एक हत्यारे का रोल निभाता है, उसे हकीकत में उनमें से एक होना चाहिए?’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App