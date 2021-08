बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अपनी फिल्मों और अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक्टिंग से इतर वह अपने बेबाक विचारों के लिए भी खूब जानी जाती हैं। शबाना आजमी समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश करती हैं। वहीं हाल ही में वह अपनी एक और पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल, शबाना आजमी ने ट्विटर पर पति जावेद अख्तर व सौतेले बेटे फरहान अख्तर की तस्वीर शेयर की।

शबाना आजमी ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा, “ये लोग जुड़वा भाई हो सकते हैं।” पोस्ट में एक्ट्रेस ने फरहान अख्तर और जावेद अख्तर को टैग भी किया। एक्ट्रेस की इस पोस्ट को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं।

शबाना आजमी के ट्वीट का जवाब देते हुए जावेद खान नाम के एक यूजर ने लिखा, “व्यक्तित्व के मामले में जावेद साहब अपेक्षाकृत ऊपर हैं।” वहीं फिल्म निर्माता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, “मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं।” विष्णु नाम के एक यूजर ने लिखा, “लेकिन उनका व्यवहार, व्यक्तित्व और स्वभाग एक-दूसरे से बिल्कुल ही अलग है।”

