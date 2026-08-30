शबाना आजमी और जावेद अख्तर अक्सर भारत में हिंदू-मुस्लिम मुद्दे और दोनों समुदायों के बीच बढ़ती दूरी पर अपनी राय रखते रहे हैं। अब शबाना आजमी ने कहा है कि असली लड़ाई हिंदू और मुस्लिम के बीच नहीं, बल्कि उदार सोच रखने वालों और कट्टरपंथियों के बीच है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें और जावेद अख्तर को दोनों ही समुदायों के कट्टरपंथियों की आलोचना का सामना करना पड़ा है।

जूम से बातचीत में शबाना ने कहा, “कट्टरपंथी और असहिष्णु लोग जावेद और मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदू कट्टरपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी दोनों ही हमें पसंद नहीं करते। इसे देखकर हमें लगता है कि हमारी धर्मनिरपेक्ष सोच साबित हो गई है। कभी कोई मौलवी हमारे खिलाफ फतवा जारी करता है, तो कभी कोई हमें आतंकवादी कह देता है।”

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क्या बोलीं शबाना आजमी

उन्होंने आगे कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि धार्मिक पहचान से आगे बढ़कर असली मुद्दे को समझा जाए। शबाना ने कहा, “हमें इस हिंदू-मुस्लिम कहानी और पूरी तरह से बनाई गई इस दूरी से बाहर निकलना होगा। इसका एक ही तरीका है कि हम उस जाल में न फंसें, जहां जानबूझकर लोगों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

हमें समझना होगा कि यह हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि उदार सोच रखने वालों और असहिष्णु लोगों के बीच की लड़ाई है। उदार सोच वाला हिंदू और मुस्लिम एक ही तरफ हैं, जबकि कट्टर सोच वाला हिंदू और मुस्लिम भी एक ही तरफ हैं। जब आप इसे इस तरह देखते हैं, तो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का जहर खत्म हो जाता है।”

उन्होंने कहा कि यह भारत और उसके संविधान की सोच के खिलाफ है। शबाना के मुताबिक, “यह भारत की सच्चाई नहीं है। भारत की असली पहचान उसकी मिली-जुली संस्कृति है और हमने पूरी जिंदगी इसी संस्कृति का जश्न मनाया है। मेरे परिवार में भी हमेशा से इसे महत्व दिया गया है।”

‘बटवारा 1947’ के बॉक्स ऑफिस पर कही ये बात

इसी इंटरव्यू में शबाना आजमी ने राजकुमार संतोषी की फिल्म ‘बटवारा 1947’ के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि दर्शक सनी देओल को मुस्लिम किरदार में स्वीकार नहीं कर पाए और इसके पीछे मौजूदा माहौल को वजह बताया। उन्होंने इसकी तुलना अमिताभ बच्चन के दौर से की, जब वह अपने करियर के शिखर पर थे और अलग-अलग तरह के किरदार आसानी से निभाते थे। उन्होंने ‘कुली’ जैसी फिल्मों में मुस्लिम किरदार भी निभाए थे।

शबाना ने कहा, “बात यह है कि आप सनी देओल को मुस्लिम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ‘कुली’ और कई दूसरी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने मुस्लिम किरदार बहुत आसानी से निभाए। ‘दीवार’ में उन्होंने 786 लगाया था और उसे भी स्वीकार किया गया। तो हम इसे कैसे समझें? क्या जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? मैं इसे समझ नहीं पा रही हूं।”

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