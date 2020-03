कोरोना वायरस के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल कॉलेज ठप पड़े हैं। वर्कप्लेस की जगह लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने रविवार को ‘जनता कर्फ्यू ‘ का ऐलान किया है। इस पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया देते दिखाई दिए। ऐसे में कुछ लोगों ने पीएम मोदी के ‘जनता कर्फ्यू’ फैसला का स्वागत किया तो किसी ने इसे नॉनसेंस बताया।

इसको लेकर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में शबाना आजमी ने पीएम मोदी के संबोधन में ‘जनता कर्फ्यू ‘ को मास्टर स्ट्रोक बताया। शबाना आजमी ने यूजर के नेगिटिव कमेंट का जवाब देते हुए पीएम मोदी के उठाए इस कदम को पॉजिटिवली लिया। शबाना आजमी केइस ट्वीट को देख कर कई लोग हैरानी जताते दिखे और कहते नजर आए कि ‘शबाना आजमी पीएम मोदी की तरफ से बोल रही हैं।’

दरअसल एक यूजर के ट्वीट पर शबाना आजमी ने जवाब दिया था- यूजर ने ट्वीट किया था- 5 बजे शाम रविवार को हर किसी को बाहर आने औऱ उन लोगों को शुक्रिया कहने की जरूरत है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं औऱ प्लेटें बजा रहे हैं।क्या नॉनसेंस है ये?’ इस पर शबाना आजमी ने जवाब देना जरूरी समझा।

शबाना आजमी ने अपने ट्वीट में कहा- यह नॉनसेंस (बेवकूफाना) नहीं है। यह मास्रट स्ट्रोक है। पूरे देश को एकत्रित कर समझाने की कोशिश हम सब साथ हैं।’

Its not nonsense . Its a master stroke to unite all Indians to feel we are in this together . https://t.co/6yvI12fid2

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) March 19, 2020