बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी को सैम पित्रोदा का लिखा ट्वीट समझ नहीं आया। उन्होंने सैम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- मुझे एक शब्द नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। असल में राहुल गांधी के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा ने एक के बाद एक तकरीबन 10 ट्वीट कर डाले और इन सारे ट्वीट्स में वह एक ही बात को आगे बढ़ाते चले गए। वह अपने इस ट्वीट्स में नेशनल बैट्री डे और इस पर उनके नए कार्यों को लेकर बात कर रहे थे। हालांकि उनकी क्लिष्ठ भाषा ने इसे ज्यादातर लोगों की समझ के बाहर कर दिया।

सैम ने अपने एक ट्वीट में लिखा- बैट्रीज को हम तकरीबन 200 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। डेनियल सेल, लीड एसिड और लिथियम आयन कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनसे लोग परिचित हैं। कारों में कई पीढ़ियों से रीचार्जेबल लीड एसिड बैट्री इस्तेमाल की जाती हैं और इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए लिथियम आयन बैट्रियां इस्तेमाल होती है। सैम ने लिखा कि लोग अब एक नए विकल्प की ओर देख रहे हैं। जिस ट्वीट पर शबाना आमजी ने रीट्वीट किया है उस ट्वीट में सैम ने लिखा- इस प्रक्रिया में मैंने खुद को अल्फा एन कॉर्प नाम की एक कंपनी के साथ खुद को संबंध कर लिया है। सैम ने लिखा- मैं लिथियम मैटल बैट्रियों पर काम कर रहा हूं।

I cant understand a word of what you are saying!! https://t.co/qAc8RzjE8H

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) February 20, 2018