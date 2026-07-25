एक्ट्रेस शबाना आजमी हाल ही में जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन में शामिल हुई थीं, जिसके बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में चल रहे प्रदर्शन में एक्ट्रेस को शामिल होना था लेकिन अब उनकी टीम का कहना है कि शबाना को स्वाइन फ्लू हो गया है। जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें करीब 5 दिन के लिए पूरी तरह से बेड रेस्ट दिया है और साथ ही प्रोटेस्ट से दूर रहने की सलाह भी दी है।
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शबाना आजमी को हुआ स्वाइन फ्लू
एक्ट्रेस शबाना आजमी की टीम ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उन्हें इस समय 102 डिग्री बुखार है और वह लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उनकी टीम ने कहा, “शबाना जी को आज प्रदर्शन में शामिल होना था, लेकिन वह स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई हैं और उन्हें 102 डिग्री बुखार है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है।”
जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में पहुंची थी शबाना
बता दें कि शबाना आजमी को जंतर मंतर पर हो रहे छात्र प्रदर्शन में उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा गया था। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में एक्ट्रेस ने भी उनके साथ प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने लगातार वहां से समय समय पर अपने फैंस के साथ हर अपडेट साझा भी की थी। प्रोटेस्ट की जगह से शबाना के कई वीडियोज और तस्वीरें सामने आई थीं।
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छात्र आंदोलन के समय आया था अस्थमा अटैक
एक्सप्रेस से बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया था कि प्रोटेस्ट के दौरान आंसू गैस की वजह से उन्हें अस्थमा का अटैक भी आया था। अपनी तबीयत के बारे में बात करते हुए बताया था, ‘मुझे अस्थमा है और आंसू गैस की वजह से मुझे अटैक आ गया था, लेकिन मेरे पास अपना पंप था, इसलिए अब मैं ठीक हूं।’
आगे उन्होंने कहा, ‘मुझे सम्मान के साथ पास की एक बिल्डिंग में ले जाया गया और सांस सामान्य होने के बाद, मैं तुरंत वापस गया और उन छात्रों से बात की जिन पर लाठीचार्ज हुआ था। उनका हौसला बेमिसाल है। उन सभी को मेरा सलाम।’