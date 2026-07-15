सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से समर्थन बढ़ता जा रहा है। जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक और ओमी वैद्य के बाद अब शबाना आजमी, सोनी राजदान, अभय देओल, रुबीना दिलैक और वरुण ग्रोवर जैसे कलाकार भी उनके समर्थन में सामने आए हैं।

शबाना आजमी ने किया ये पोस्ट

शबाना आजमी ने इंस्टाग्राम पर सोनम वांगचुक की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “प्रिय सोनम वांगचुक, हमारे देश को आपकी बहुत जरूरत है। आप अन्याय के खिलाफ और सच के लिए खड़े हैं। हमें आप पर गर्व है, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी भूख हड़ताल खत्म करें, क्योंकि आपकी सोच और मार्गदर्शन छात्रों को प्रेरित करता है। यह लड़ाई आगे तक लड़नी है, इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हम सब आपके साथ हैं।”

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सोनी राजदान ने किया वांगचुक को सपोर्ट

अभिनेत्री सोनी राजदान ने भी इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, “प्रिय सोनम वांगचुक हम आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए रहना है, तो आज ही अपना अनशन खत्म कर दीजिए।”

रुबीना दिलैक ने लिखी ये बात

रुबीना दिलैक ने जीनत अमान की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, “वह असली हीरो हैं। देश के भले के लिए लड़ते हुए उन्हें मरने मत दीजिए।”

सत्ता के पास कितनी ताकत है: वरुण ग्रोवर

वरुण ग्रोवर ने एक्स हैंडल पर लिखा कि शायद सोनम और सीजेपी को उम्मीद थी कि सरकार या छात्र उनकी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कई बार आंदोलन इसलिए नहीं होते कि वे जीत जाएं, बल्कि इसलिए होते हैं ताकि यह दर्ज हो सके कि सत्ता के पास कितनी ताकत है और वह अहिंसक लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। उनके मुताबिक, ऐसे आंदोलन लोगों को याद दिलाते हैं कि सत्ता अक्सर विरोध की आवाज़ों को अनदेखा कर देती है।

इन सितारों ने भी किया सपोर्ट

अभय देओल ने भी वांगचुक की तस्वीर शेयर करते हुए टूटे दिल वाला इमोजी लगाया। उनकी पोस्ट पर एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन और पूजा बत्रा ने भी दुख जताया। पूजा बत्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, “वह हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम चुप रहे तो हमें शर्म आनी चाहिए। जितना हो सके उनका समर्थन करें।”

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