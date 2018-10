#Me Too कैंपेन बॉलीवुड से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों का असली चेहरा सामने ला रहा है। कई सालों के बाद महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण की दास्तां को बयां कर रही हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में बॉलीवुड डॉयरेक्टर साजिद खान का भी नाम सामने आया है। साजिद खान पर तीन महिलाओं ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद अक्षय कुमार ने साजिद के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘हाउसफुल 4’ की आज की शूटिंग कैंसल कर दी है। बीते गुरुवार को ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट में हाउसफुल के एक्टर्स से स्टैंड लेने की बात कही थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षय कुमार ने यह फैसला साजिद खान और नाना पाटेकर पर लगे आरोपों के बाद लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा- ‘अक्षय कुमार नियमों का पालन करने वाले इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने 28 साल के लंबे करियर में कभी भी शूट कैंसल नहीं किया। लेकिन यह पहला मौका है जब उन्होंने शूट कैंसल करने का फैसला लिया है। इसके पीछे की वजह है कि #metoo मूवेंट को इग्नोर न किया जाए। साजिद खान और नाना पाटेकर दोनों पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं।’

ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट में लिखा था- ‘कई रूह कांप जाने वाले यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, जिनसे महिलाएं गुजरी हैं। जो लोग हाउसफुल में शामिल हैं उन्हें इस मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए।’ बता दें कि साजिद खान ने ‘हाउसफुल 4’ के निर्देशन से पैर पीछे खींच लिए हैं।

Appalled hearing multiple incidents of harassment and it is truly horrific to hear what these women have been through. Everyone involved in Housefull needs to take a firm stance on this issue. This cannot go on.

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) October 12, 2018