बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान रियलिटी शो ‘द अलायंस’ में नजर आ रहे हैं। एक्टर के साथ उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी इस शो का हिस्सा बनी थीं। हालांकि, पिछले हफ्ते वह शो से बाहर हो गईं और उस दौरान सोहेल इमोशनल भी हो गए थे। बता दें कि दोनों का चार साल पहले तलाक हुआ और अब ये कपल अपने दो बेटों की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं। अब सीमा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह और सोहेल एक कपल के तौर पर जितने अच्छे दोस्त थे, उससे कहीं बेहतर दोस्त अब हैं।

हम बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं: सीमा

टाइम ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए सीमा ने कहा, “आखिरकार, हम दो बेटों के माता-पिता हैं। हमें अलग हुए चार साल हो चुके हैं। हमने बहुत कुछ देखा है और बच्चों के मामले में हम एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। एक कपल के तौर पर हम जितने अच्छे दोस्त थे, उससे कहीं बेहतर दोस्त अब हैं।”

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बता दें कि सीमा ‘द अलायंस’ में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आई थीं। उनकी एंट्री पर सोहेल खान काफी इमोशनल हो गए थे। शो में सोहेल ने अपनी शादी टूटने की जिम्मेदारी भी खुद पर ली थी और कहा था कि इस शो ने दोनों के रिश्ते को पहले से बेहतर बनाया है। हालांकि, सीमा का कहना है कि ‘द अलायंस’ में आने से पहले भी वे बहुत अच्छे दोस्त थे और मिलकर बच्चों की परवरिश कर रहे थे।

सीमा ने माना कि तलाक के बाद उनकी जिंदगी में गुस्सा, लड़ाई और बुरा दौर भी आया। उन्होंने कहा, “हर तलाकशुदा कपल की तरह हमने भी गुस्से और कड़वाहट वाला समय देखा। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचना है। मुझे लगता है कि हम दोस्त के तौर पर पहले से कहीं बेहतर साथी हैं।”

सोहेल और सीमा ने 1998 में भागकर की थी शादी

सोहेल खान और सीमा सजदेह ने 1998 में घर से भागकर शादी की थी। साल 2022 में दोनों का तलाक हो गया। ‘द अलायंस’ में सोहेल ने बताया था कि उस समय उनका करियर ठीक नहीं चल रहा था और वह सही मानसिक स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा, “मेरे व्यवहार की वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया, जिससे मैं बहुत प्यार करता था।”

सोहेल ने यह भी कहा कि इस शो की वजह से दोनों फिर से खुलकर बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा, “यह शो हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। अलग होने के बावजूद इसने हमें फिर से एक-दूसरे से बात करने और दिल की बातें साझा करने का मौका दिया। हमारे बीच जो दूरी आ गई थी, उसे इस शो ने कम कर दिया।”

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