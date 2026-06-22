दिग्गज अभिनेता ओम पुरी और लेखिका-फिल्ममेकर सीमा कपूर ने अपने तलाक के दशकों बाद आपसी मतभेद भुलाकर रिश्ते सुधार लिए थे और 2017 में ओम पुरी के निधन तक दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। हालांकि, उनका अलगाव और तलाक काफी कड़वाहट भरा रहा था।

बाद में सीमा कपूर ने आरोप लगाया था कि जब वह गर्भवती थीं, तब ओम पुरी ने उन्हें धोखा दिया था। अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सीमा कपूर ने अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर को याद किया, जब न सिर्फ उनका ओम पुरी से रिश्ता टूटा, बल्कि उन्हें मिसकैरेज का दर्द भी झेलना पड़ा।

उन्होंने बताया कि उनके भाई और अभिनेता अन्नू कपूर समेत परिवार के कई लोग चाहते थे कि वह कानूनी कार्रवाई करें और ओम पुरी को उनके किए की सजा मिले, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह किसी तरह का विवाद नहीं चाहती थीं।

प्रेग्नेंसी के दौरान टूटा रिश्ता

सीमा कपूर ने हिंदी रश से बातचीत में कहा, “जब मेरे और पुरी साहब के रिश्ते में दरार आने लगी और उनकी जिंदगी में कोई और आ गया, उस समय मैं गर्भवती थी। मैं अपनी मां के पास राजस्थान चली गई थी। अन्नू भैया समेत परिवार के सभी लोग चाहते थे कि मैं अपने लिए खड़ी होऊं। अन्नू भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते थे। वे कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन मैं किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुझे लगता था कि अगर मैं लड़ाई शुरू कर दूंगी, तो शायद भविष्य में रिश्ते के दोबारा जुड़ने की कोई संभावना भी खत्म हो जाएगी।”

यह भी पढ़ें: दिलजीत दोसांझ के शो में फिर हुआ खालिस्तान समर्थकों का हंगामा, सिंगर ने नहीं रोकी परफॉर्मेंस

मिसकैरेज के दर्द से उबरने के लिए अजन्मे बच्चे को लिखीं चिट्ठियां

सीमा ने बताया कि वह अपने बच्चे को बचा नहीं सकीं। इसके बाद उन्होंने अपने खोए हुए बच्चे को पत्र लिखने शुरू किए, ताकि अपने दर्द को शब्दों में ढाल सकें। उन्होंने कहा कि यही वह समय था जब उन्होंने दोबारा लिखना शुरू किया और बाद में अपनी आत्मकथा भी लिखी।

उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से मैंने अपना बच्चा खो दिया। उस समय वह बच्चा मेरे लिए सबसे कीमती था, खासकर इसलिए क्योंकि पुरी साहब वापस नहीं आ रहे थे और मेरा दोबारा शादी करने का भी कोई इरादा नहीं था। वह बच्चा ही मेरी पूरी दुनिया था और फिर वह भी चला गया। मैं अपना दर्द किसी से साझा करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि मेरी मां और भाई समेत पूरा परिवार भी उतना ही दुखी था। इसलिए मैंने अपने बच्चे को चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। जब दर्द सहना मुश्किल हो गया, तब महसूस हुआ कि उसे कागज पर उतारना जरूरी है। मेरे भीतर दुख का ज्वालामुखी फूट रहा था।”

उन्होंने आगे कहा, “उन चिट्ठियों में मैं अपने बच्चे से पूछती थी, ‘तुम क्यों नहीं आए? क्या कोई कमी रह गई थी?’ मैं बच्चे की तरफ से जवाब भी लिखती थी। मुझे लगा कि अपने दुख को किसी इंसान से साझा करने की बजाय कागज और कलम के साथ बांटना बेहतर है।”

यह भी पढ़ें: IMDb रेटिंग में TVF की इस थ्रिलर सीरीज ने छोड़ा ‘पंचायत’ को पीछे, दूसरे सीजन को मिल रहा जबरदस्त प्यार

जब सीमा कपूर ने ठुकराए ओम पुरी के 25 हजार रुपये

सीमा कपूर और ओम पुरी ने करीब 10 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 1991 में शादी की थी। हालांकि, उनकी शादी सिर्फ लगभग आठ महीने ही चल सकी और दोनों अलग हो गए।

सीमा ने बताया कि मिसकैरेज के बाद ओम पुरी ने अपने सेक्रेटरी के जरिए उन्हें 25,000 रुपये भेजे थे, लेकिन उन्होंने वह रकम लेने से इनकार कर दिया।

सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था, “मुझे सांत्वना देने की बात तो दूर, उन्होंने अपने सेक्रेटरी के हाथों 25 हजार रुपये भेज दिए। मैंने वह पैसे लेने से मना कर दिया। तब उनके सेक्रेटरी ने मुझसे कहा, ‘यही अहंकार आपको बर्बाद कर रहा है।’ लेकिन जिसे वह अहंकार समझ रहे थे, वह दरअसल मेरा आत्मसम्मान था।”

अंतिम दिनों में मांगी थी माफी

सीमा कपूर से अलग होने के बाद ओम पुरी ने 1993 में पत्रकार नंदिता से शादी कर ली थी। हालांकि, जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने सीमा कपूर से दोबारा संपर्क किया। सीमा के अनुसार, एक दिन ओम पुरी ने उन्हें फोन कर अपने किए के लिए माफी मांगी थी।