Secret Superstar Box Office Collection: चीन में फिर चला आमिर खान का जादू, महज 2 दिनों में 100 करोड़ पार

‘दंगल’ के बाद अब आमिर खान की अगली बॉलीवुड फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ भी चीन में कमाल का कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने पहले ही दिन 43 करोड़ 53 लाख रुपए की कमाई की थी और दूसरे दिन इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। फिल्म चीन में भारत से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आपको बता दें कि फिल्म का चीन में अब तक का कुल कलेक्शन 110 करोड़ 52 लाख रुपए हो चुका है।

फिल्म में जायरा वसीम है जो एक 16 साल की लड़की का किरदार निभा रही हैं। सीक्रेट सुपरस्टार छोटे शहर की ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। वो दुनिया की मशहूर गायिका बनना चाहती है। लेकिन निश्चित तौर पर उसकी यह यात्रा आसान नहीं होती। उसके लिए खुद पिता रास्ते की रुकावट बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद जायरा घबराती नहीं है और अपनी पहचान छुपाकर और चेहरे पर हिजाब पहनकर यूट्यूब पर गाने अपलोड करती है।

#SecretSuperstar continues its dominance with an EXTRAORDINARY Day 2 [Sat] in China… Hits ₹ 100 cr mark… Crosses India *lifetime biz* in 2 days flat… Expect an equally POWER-PACKED Day 3 [Sun]…

Fri $ 6.86 mn

Sat $ 10.45 mn

Total : $ 17.31 million [₹ 110.52 cr]

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 21, 2018