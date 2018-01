Secret Superstar China Box Office Collection: 300 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार आमिर खान की फिल्म

Secret Superstar China Box Office Collection : आमिर खान स्टारर फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ चीन में भी जबरदस्त कमा कर रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते में अच्छी कमाई की है। फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ के चाइना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने महज सात दिन में 293.18 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कहा जा रहा है कि आमिर खान की फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ चीन में अबतक सबसे अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। फिल्म को लेकर दर्शक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 300 करोड़ का आकंड़ा छू लेगी। फिल्म के महज 8 दिन में 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। फिल्म के चाइना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी खुद ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के अनुसार, फिल्म ने शुक्रवार को 68.9 लाख डॉलर, शनिवार को 105.4 करोड़ डॉलर, रविवार को 98.9 लाख डॉलर, सोमवार को 50.1 लाख डॉलर, मंगलवार को 48.7 लाख डॉलर, बुधवार को 45.2 लाख डॉलर और गुरुवार को 42.3 लाख डॉलर की कमाई की है। इस तरह आमिर खान स्टारर फिल्म ने सात दिनों में 4.61 करोड़ डॉलर यानी की 293.19 करोड़ रुपए की कमाई की है।

#SecretSuperstar closes Week 1 on a SPLENDID NOTE in China… Nears ₹ 300 cr in 7 days… SENSATIONAL…

Fri $ 6.92 mn

Sat $ 10.59 mn

Sun $ 9.94 mn

Mon $ 5.04 mn

Tue $ 4.91 mn

Wed $ 4.52 mn

Thu $ 4.23 mn

Total: $ 46.15 million [₹ 293.18 cr]

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 26, 2018