Secret Superstar Box Office Collection: चीन में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी ‘सीक्रेट सुपरस्टार’

आमिर खान स्टारर फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार भारत में भले कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी हो लेकिन चीन में इसने ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 584 करोड़ 60 लाख रुपए हो गया है और यह लगातार अच्छी कमाई कर रही है। देखना यह होगा कि फिल्म का चीन में लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहता है। आमिर खान की यह दूसरी फिल्म है जिसने चीन में इतना शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले उनकी फिल्म ‘दंगल’ चीन में इतनी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही थी।

सीक्रेट सुपरस्टार की कमाई की बात करें तो महज 15 करोड़ की लागत से बनी यह फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि म्यूजिक के क्षेत्र में आगे जाना चाहती है लेकिन उसके पिता इसमें आड़े आ रहे हैं। उसके पिता चाहते हैं कि वह पढ़ाई लिखाई करे और पारिवारिक चीजों पर फोकस करे। इसके बाद लड़की यह फैसला करती है कि वह बुरका पहन कर अपने गाने के वीडियो शूट करेगी और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करेगी। यह तरीका काम कर जाता है और वह धीरे-धीरे मशहूर होने लगती है।

#SecretSuperstar braves new films, retains No 1 spot at Chinese BO and nears $ 100 million mark in China… Total till Sun, 4 Feb 2018: $ 91.29 million [₹ 584.60 cr]… Should cruise past $ 100 million on weekdays… REMARKABLE!

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 5, 2018