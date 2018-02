Secret Superstar Box Office Collection: आमिर खान की फिल्म ने चीन में छुआ 500 करोड़ का आंकड़ा, इससे पहले ‘दंगल’ ने किया था धमाल

आमिर खान और जायरा वसीम की सुपरहिट फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ चीन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ चीन में 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई है। वहीं आमिर की फिल्म ने चीन में दो हफ्ते के अंदर 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते के सोमवार को फिल्म ने 3.43 मिलियन डॉलर कमाए। मंगलवार को फिल्म ने 3.33 मिलियन डॉलर कमाए। बुधवार को फिल्म ने 3.23 मिलियन डॉलर की कमाई की। गुरुवार को आमिर की इस फिल्म ने 2.82 मिलियन डॉलर कमाए।

इसके चलते चीन में फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 79.42 मिलियन डॉलर हो गए हैं। इंडियन करंसी के मुताबिक फिल्म ने 509 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बताते चलें आमिर खान-जायरा वसीम की ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ और सलमान खान-कैटरीना कैफ की ‘टाइगर जिंदा है’ हाल ही में चीन में रिलीज की गई। दोनों फिल्मों को चीन की जनता ने बहुत पसंद किया है। लेकिन आमिर की सीक्रेट सुपरस्टार को सलमान की टाइगर जिंदा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आमिर खान की ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ से पहले फिल्म दंगल ने भी चीन में कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया था। बता दें, 23 दिसंबर 2016 को भारत में रिलीज हुई आमिर खान की दंगल ने चीन में शानदार प्रदर्शन किया था। दंगल ने चीन में पहले ही दिन 2.35 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।

फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ में जायरा वसीम एक 16 साल की लड़की का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में इंसिया के कुछ ख्वाब हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। इंसिया गिटार बजाती है वहीं उसे गाना बहुत पसंद है। लेकिन उसके पिता को म्यूजिक पसंद नहीं। लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुट जाती है। इस बीच उसे एक सुपरस्टार (आमिर खान) मिलता है। आमिर फिल्म में इंसिया की मदद करते हैं।

#SecretSuperstar continues its PHENOMENAL RUN in China… Crosses ₹ 500 cr in 2 weeks… Question is, will it cross $ 100 mn?

[Week 2]

Mon $ 3.43 mn

Tue $ 3.33 mn

Wed $ 3.23 mn

Thu $ 2.82 mn

Total: $ 79.42 million [₹ 509 cr]

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 2, 2018