Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 15: सलमान खान का एक और धमाका, जल्द बनेगा यह नया रिकॉर्ड

Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 15: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की ब्लॉकबस्टर हिट ‘टाइगर जिंदा है’ ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सलमान की ये फिल्म 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म अब 300 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पूरा करने जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को सलमान की ये फिल्म किस हद तक पसंद आ रही है। इस फिल्म का अच्छी कमाई करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि ‘टाइगर जिंदा है’ के आस-पास उसे चुनौती देने के लिए कोई और फिल्म नहीं है। जल्द ही अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगे।

आपको बता दें, टाइगर जिंदा है से पहले सलमान की दो फिल्में पहले ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल थीं। पहली ‘सुल्तान’ और दूसरी ‘बजरंगी भाईजान’। अब सलमान की तीसरी फिल्म यानी ‘टाइगर जिंदा है’ की बारी है। टाइगर जिंदा है के कलेक्शन के बारे में बताते हुए ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श लिखते हैं, ‘टाइगर जिंदा है मजबूती के साथ खड़ी है।’ अपने दूसरे हफ्ते में सलमान की फिल्म ने शुक्रवार को 11.56 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 14.92 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 22.23 करोड़ का रहा।

सोमवार को फिल्म ने 18.04 करोड़ रुपए कमाए। मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 7.83 करोड़ रुपए। बुधवार को फिल्म ने कमाए 5.84 करोड़ और गुरुवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा रहा 5.09 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 291.55 करोड़ रुपए रहा। शुक्रवार को फिल्म ने कितनी कमाई की यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है।

#TigerZindaHai has a TERRIFIC Week 2… Will cross ₹ 300 cr mark + *lifetime biz* of #Sultan [₹ 300.45 cr] in Weekend 3… [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 14.92 cr, Sun 22.23 cr, Mon 18.04 cr, Tue 7.83 cr, Wed 5.84 cr, Thu 5.09 cr. Total: ₹ 291.55 cr. India biz. #TZH

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 5, 2018