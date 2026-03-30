चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026, रविवार 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको स्क्रीन अवॉर्ड्स के कुछ यादगार पल शेयर कर रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं साल 2016 के एक यादगार पल के बारे में, जब अमिताभ बच्चन ने ‘लड़के या लड़कियां कौन ज्यादा नखरे करते हैं’ वाले सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा।

उस समारोह में कपिल शर्मा स्टेज संभाल रहे थे और उनके साथ करण जौहर भी थे। कपिल दर्शकों के बीच बैठे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के पास पहुंचे और मुस्कुराते हुए रणवीर से पूछा कि ज्यादा नखरे कौन करता है, लड़के या लड़कियां।

रणवीर ने हंसते हुए जवाब दिया कि लड़कियां। इस पर कपिल ने मजाक में कहा कि जरा सोच-समझकर बोलिए, आपका जवाब दीपिका के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। इस पर रणवीर ने कहा कि खासकर तैयार होने के समय लड़कियां ज्यादा नखरे करती हैं और कपिल को तो यह अच्छी तरह पता होगा क्योंकि उनकी कई महिला मित्र हैं।

फिर कपिल ने दीपिका से पूछा कि क्या वह रणवीर की बात से सहमत हैं। दीपिका ने तुरंत कहा कि बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि लड़कियां नखरे करती हैं, लेकिन लड़के उनसे ज्यादा करते हैं।

माहौल को और हल्का करते हुए कपिल ने मजाक किया कि अगर ऐसा नियम बना दिया जाए कि एक दिन सिर्फ महिलाएं बोलें और अगले दिन पुरुष, तो क्या पुरुषों को बोलने का मौका भी मिलेगा। इस पर दीपिका ने पास बैठे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस सवाल का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए।

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कपिल फिर अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि घर में किसकी चलती है। अमिताभ ने मुस्कुराते हुए उन्हें पास आने को कहा। कपिल ने तुरंत मजाक किया कि आपकी आवाज इतनी भारी है कि भी बुलाते हैं तो लगता है कि कह रहे हैं अंदर कर दीजिए इनको।

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने चुटीले अंदाज में कहा कि उनके घर में तो कपिल की ही चलती है। कपिल ने तुरंत जवाब दिया कि इस बात से उनकी फीस और बढ़ जाएगी।

इसके बाद उन्होंने श्रिया सरन से भी सवाल किया, जिन्होंने कहा कि लड़कियां बहुत सरल होती हैं। कपिल ने फिर मजाक करते हुए कहा कि क्या हमने ज़री गोटे का काम करवा रखा है, जिसके बाद सभी हंस पड़ते हैं।

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