मुंबई में 5 अप्रैल को होने वाले Chetak Screen Awards 2026 से पहले, हम आपको पिछले स्क्रीन अवॉर्ड्स में हुए यादगार पलों को साझा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको साल 2015 के Screen Awards की एक झलक दिखाने वाले हैं। उस साल हेमा मालिनी को उनके फिल्मी करियर में अद्वितीय योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड उन्हें उनके लंबे और शानदार करियर को सलाम करते हुए जीतेन्द्र ने प्रेजेंट किया था।

इस मौके पर शाहरुख़ खान ने हेमा मालिनी के लिए इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा: “हेमा मालिनी मेरे जीवन में एक बहुत ही खास जगह रखती हैं। उन्होंने मुझे टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर दिया। मैं हमेशा उनके आभारी रहूंगा। वह अंदर से उतनी ही सुंदर हैं जितनी बाहर से। वह फिल्मों, निर्देशन, प्रोडक्शन, नृत्य, राजनीति, मां और दोस्त की भूमिकाओं को बखूबी निभाती हैं। वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ‘ड्रीम गर्ल’ हैं।”

शाहरुख़ ने समारोह से पहले एक स्पेशल ट्रिब्यूट वीडियो भी चलाया, जिसमें हेमा मालिनी की फिल्मी यात्रा के यादगार क्लिप्स, तस्वीरें और उनके करियर की झलकियां दिखाई गईं। वीडियो खत्म होने के बाद उन्होंने दर्शकों से अनुरोध किया कि वे हेमा को स्टैंडिंग ओवेशन दें।

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शाहरुख़ खान ने अपनी शुरुआत के दिनों की कुछ मज़ेदार यादें साझा कीं:

शाहरुख़ ने बताया कि जब उन्हें हेमा मालिनी की तरफ से पहली बार फिल्म का ऑफर मिला, तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि यह शायद किसी और लड़की का फोन है।

शाहरुख़ ने आगे बताया कि हेमा ने उन्हें “शाही नाक” के कारण फिल्म में कास्ट किया, जिससे सभी दर्शक हंस पड़े।

शाहरुख़ ने यह भी याद किया कि हेमा ने शूट से पहले उनका बाल अपने कंघे से संवारा और वही हेयरस्टाइल वे आज भी रखते हैं।

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उन्होंने कहा कि हेमा की मेकअप आर्टिस्ट आज भी उनका मेकअप करती हैं, यही कारण है कि वे आज भी हैंडसम दिखते हैं।

स्टेज पर मदद और सम्मान

अवार्ड लेने के लिए स्टेज की ओर जाते समय हेमा की जूती खुल गई, जिसे शाहरुख़ ने तुरंत संभाला और उन्हें स्टेज तक पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने जीतेन्द्र को आमंत्रित किया, जिन्होंने सम्मानित करते हुए कहा कि हेमा मालिनी के साथ काम करना उनके लिए हमेशा गर्व की बात रही है।

हेमा मालिनी ने अवार्ड स्वीकार करते हुए कहा: “मुझे Screen से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं शाहरुख़ और जीतेन्द्र का धन्यवाद करती हूं। मैं संसद की सदस्य होते हुए देश की सेवा कर रही हूं, लेकिन जहां भी जाती हूं, मुझे हमेशा बॉलीवुड की हेमा मालिनी के रूप में पहचाना जाता है। मैं नई प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देती हूं और उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वे देश का प्रतिनिधित्व दुनिया के सामने कर रहे हैं।”

डांस और यादगार पल

समारोह को और भी खास बनाने के लिए शाहरुख़ ने हेमा मालिनी को उनके आइकॉनिक गाने “किसी शायर की ग़ज़ल” पर डांस करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों का यह डांस और उनकी केमिस्ट्री दर्शकों के लिए बेहद नॉस्टैल्जिक और यादगार बन गई।

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