Sawan Bhojpuri Songs 2026: सावन का महीना आते ही भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के शिवभक्ति गीत एक बार फिर लोगों की प्लेलिस्ट में लौट आए हैं। भले ही ये गाने अलग-अलग समय पर रिलीज हुए हों, लेकिन साल 2026 के सावन में भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इन्हें खूब सुना जा रहा है। कांवड़ यात्रा हो, शिव मंदिरों की झांकी या फिर घरों में भक्ति का माहौल, हर जगह खेसारी के गाने गूंज रहे हैं।

‘बम बम लागतरs’

खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता का यह गाना सावन के सबसे लोकप्रिय शिवभक्ति गीतों में गिना जाता है। इसकी दमदार धुन, बोल और दोनों की केमिस्ट्री ने इसे फैंस का पसंदीदा बना दिया। 2026 के सावन में भी यह गीत खूब सुना जा रहा है।

‘सावने में जा तानी देवघर’

देवघर यात्रा की भावना को दिखाता यह गाना आज भी कांवड़ियों की पहली पसंद बना हुआ है। इसके बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं और संगीत आर्या शर्मा का है। सावन के दौरान यह गीत फिर से ट्रेंड में है।

यह भी पढ़ें: August Movie Release: ‘आवारापन 2′,’बंटवारा 1947’ और ‘टॉक्सिक’ तक, अगस्त में रिलीज हो रहीं ये फिल्में

‘मौसी जाए देवघर’

आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ यह गाना भी हर साल सावन में नई जान पा लेता है। खेसारी लाल यादव और अनिशा पांडेय की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इस बार भी लोग इसे सुन रहे हैं।

‘ड्राईवर अभी नया बा’

सावन के सबसे चर्चित भोजपुरी गीतों में शामिल ‘ड्राईवर अभी नया बा’ आज भी कांवड़ यात्रा के दौरान खूब बजाया जाता है। खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कड़ की आवाज में सजा यह गाना भोजपुरी के साथ-साथ हिंदी भाषी श्रोताओं के बीच भी लोकप्रिय है।

यह भी पढ़ें: नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में साई पल्लवी और लारा दत्ता के लुक पर हुआ विवाद, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने बताया इसके पीछे का मकसद

‘पूरा दुनिया के बॉस’

टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ यह कांवड़ गीत भी हर सावन में फैंस की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाता है। भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर यह गीत 2026 में भी लोगों के बीच अपनी जगह बनाए हुए है।

सावन 2026 में भी बरकरार है क्रेज

हर साल की तरह इस बार भी सावन में खेसारी लाल यादव के शिवभक्ति गीतों का जलवा देखने को मिल रहा है। पुराने हिट गाने एक बार फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब और कांवड़ यात्राओं में गूंज रहे हैं, जिससे साफ है कि उनके ये गाने समय के साथ और भी लोकप्रिय होते जा रहे हैं।