Sawan Bhojpuri Song: सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में हर तरफ सावन के ही गीत सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे मौके पर भोजपुरी गानों का चलन कुछ ज्यादा ही बड़ जाता है। ऐसे में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल भी अपना एक गीत ‘ए देवघर के राजा’ लेकर आए हैं जो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने ने इस मौके को और भी खास बना दिया है।

पिछले साल पवन सिंह भी ‘देवघर के राजा’ गाना लेकर आए थे और वो गाना भी यूट्यूब पर छा गया था। उस गाने को शौर्या फिल्म्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था और खेसारी लाल के गाने को T-Series Hamaar Bhojpuri पर रिलीज किया गया है।

इस गाने पर फैंस भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। इस गाने को कुछ ही दिनों में 3.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। गाने की शुरुआत भोलेनाथ के जयकारे से होती है। जिसके बोल कुछ इस तरह हैं-

ॐ नमः पार्वती पतये, हर-हर महादेव।

बोल बम, बम-बम-बम-बम बोल,

बोल-बोल बम, बम-बम-बम-बम बोल।

झुर-झुर पुरवइया से,

बोल बम रे बदरिया में,

झूले कँवरिया रे भइया,

बोल बम, बोल।

बम बोल, बम-बम…

झुर-झुर पुरवइया बरसे,

बोल बम…

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इस गाने को लोग बार-बार सुन रहे हैं। ये 8 अगस्त को रिलीज किया गया था और अब तक इसे लाखों बार देखा जा चुका है। इस गाने को खेसारी लाल यादव के अलावा अप्पी प्रथी ने गाया है।