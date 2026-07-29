Sawan Bhajan 2026: कल यानी 30 अगस्त से सावन शुरू हो रहे हैं और हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखने वाला है। हर मंदिर और कांवड़ यात्रा में भोले बाबा के ही भजन सुनने को मिलेंगे। ऐसे में भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी सावन के लिए खास भजन रिलीज किया है।
अक्षरा सिंह सावन के मौके पर खास फैंस के लिए भगवान शिव को समर्पित नया भक्ति गीत ‘मैं दीवानी महाकाल की’ लेकर आई हैं। यह गाना सोमवार को उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ और रिलीज होते ही दर्शकों का खूब प्यार बटोर रहा है।
महाकाल की भक्ति में डूबीं अक्षरा सिंह
गाने में अक्षरा सिंह पूरी तरह भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। वीडियो में वह आर्मी प्रिंट आउटफिट पहनकर बुलेट बाइक चलाती दिखाई देती हैं। गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर भक्ति का भाव उनके लुक को खास बना रहा है। इसके बाद वह शिवलिंग की पूजा करती हैं और साधु-संतों से आशीर्वाद भी लेती दिख रही हैं।
सावन से पहले फैंस को मिला खास तोहफा
सावन के महीने में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार भगवान शिव पर आधारित गीत रिलीज करते हैं। इस बार अक्षरा सिंह ने सबसे पहले अपने नए भजन के साथ इस सिलसिले की शुरुआत की है। उनके इस भक्ति गीत को सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
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भजन के बोल
प्यारव्यार के चक्कर में मैं रहती नहीं
लव यू मिस यू किसी को मैं कहती नहीं
मुझ पे असर ना इनके प्रेम जाल की।
मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी बस मेरे महाकाल की।
मुझको फालतू के चोचले में पड़ना नहीं।
मुझे अपना ये टाइम वेस्ट करना नहीं।
मुझको फालतू के चौजले में पड़ना नहीं।
मुझे अपना ये टाइम वेस्ट करना नहीं।
मुझे फिकर ना कोई संकट काल की।
मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी बस मेरे महाकाल की।
यहां धोखे पर प्रेम का है खेल बाबा मुझे चाहिए ना कोई
अब झमेल बाबा यहां धोखे फरीब का है खेल बाबा मुझे चाहिए ना कोई
अच्छा मिल बाबा तूने कर दिया मुझे मालामाल जी
मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी बस मेरे महाकाल की…
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अक्षरा सिंह बॉलीवुड में भी बना चुकी हैं पहचान
अक्षरा सिंह अब सिर्फ भोजपुरी सिनेमा तक सीमित नहीं हैं। वह अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के एक गाने में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वह जल्द ही श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म ‘ईठा’ में भी दिखाई देंगी। फिलहाल उनका नया भक्ति गीत ‘मैं दीवानी महाकाल की’ सावन से पहले भक्तों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।