चौकीदारी को मजबूर एक्टर सवि सिद्धू को मिला काम, बिपाशा बसु की फिल्म में आएंगे नजर

Savi Sidhu:एक्टर से वॉचमैन बने सवि सिद्धू की कहानी और उनकी वीडियो पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। सवि सिद्धू अब तक बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। गुलाल, ब्लैक फ्राइडे, पटियाला हाउस और बेवकूफियां में अदाकारी कर चुके सवि सिद्धू के हालत सामने आने के बाद इंडस्ट्री से कई लोगों ने उनकी इस जिंदादिली को सलाम किया था। एक्टर का कहना है कि उनकी तबियत काफी खराब हो गई थी जिस वजह से वह अपना काम जारी नहीं रख पाए।

ऐसे में उन्होंने वॉचमैन का काम करना शुरू कर दिया। सवि का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। वहीं अब बॉलीवुड सिंगर मीका सवि सिद्धू की मदद करने के लिए आगे आए हैं। मीका ने सवि को एक प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर दिया है। मीका ने सवि को भूषण पटेल की अपकमिंग फिल्म आदत में काम करने के लिए ऑफर दिया है। इस फिल्म में बिपाशा बसु मेन लीड में होंगी। वहीं फिल्म में मेन हीरो करण सिंह ग्रोवर होंगे।

I don’t know him personally, but I’d really love to help. https://t.co/J2WLpLJMSO

— King Mika Singh (@MikaSingh) March 20, 2019