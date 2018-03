Raid Movie Box Office Collection Day 4: कलेक्शन के मामले में ये रिकॉर्ड तोड़ रही है अजय देवगन की फिल्म, जानिए अब तक की कमाई

Raid Box Office Collection Day 4: अजय देवगन की फिल्म RAID ने कलेक्शन के मामले में अपनी रफ्तार पकड़ ली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई जुटा रही है। इससे साफ होता है कि दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आई है और आने वाले दिनों में भी फिल्म को अभी और फायदा मिलेगा। 16 मार्च को रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म RAID का अब तक का कलेक्शन 40 करोड़ के पार जा चुका है। फिल्म ने शुक्रवार को 10.04 रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा बढ़ कर 13.86 करोड़ हो गया। रविवार को फिल्म की कमाई में और इजाफा हुआ और RAID ने कमाए 17.11 करोड़ रुपए। इसके चलते फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन हो गया है- 41.01 करोड़ रुपए। जल्द ही अजय देवगन की ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा भी छू लेगी।

ट्रेड ऐनेलेस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए फिल्म RAID के आंकड़े जारी किए। साथ ही उन्होंने लिखा, ‘फिल्म RAID को ऑडियंस ने बिग थम्स-अप दिया है। शनिवार और रविवार को फिल्म ने अच्छी ग्रोथ की। स्ट्रॉन्ग माउथ वर्ड्स ने काफी मदद की। यह फिल्म साल 2018 की दूसरी हाइयस्ट वीकेंड फिल्म बन कर उभर रही है।’ इससे पहले तरण ने अपने ट्वीट में अंदाजे के साथ कहा था कि अजय देवगन की ये फिल्म आने वाले समय में अच्छा बिजनेस कर सकती है। रेड ने अपने दूसरे दिन 38.04% की ग्रोथ की थी। अजय की ये नॉन मसाला और रियलिस्टिक फिल्म दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आई।

#Raid gets a THUMBS UP from audiences… Witnesses SOLID GROWTH on Sat + Sun… Strong word of mouth helps multiply numbers, after a mediocre start on Fri morning… Emerges SECOND HIGHEST WEEKEND of 2018… Fri 10.04 cr, Sat 13.86 cr, Sun 17.11 cr. Total: ₹ 41.01 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 19, 2018