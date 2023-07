SatyaPrem Ki Katha Box Office Collection Day 6: हफ्तेभर में 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने को तैयार है आर्यन-कियारा की लव स्टोरी, जानें कितनी कर ली कमाई

SatyaPrem Ki Katha Box Office Collection Day 6: फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।

'सत्यप्रेम की कथा' (Photo- Kartik aaryan/Twitter)

