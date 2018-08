Satyameva Jayate Movie Box Office Collection Day 3: जॉन अब्राहम की फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ अक्षय कुमार की फिल्म ‘गोल्ड’ के साथ स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर दर्शकों के सामने पेश की गई। देशभक्ति के जज्बे के बीच पेट्रियॉटिक फिल्में रिलीज होने से दर्शक भी फिल्मों की तरफ खिंचा चला जाता है। ऐसे में फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ ने अपने ओपनिंग डे पर कलेक्शन के मामले में धमाकेदार कमाई की। पहले दिन यानी बुधवार को फिल्म ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की।

लेकिन दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की वजह रही देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन। देशभर में शोक की लहर थी ऐसे में सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में फर्क नजर आया। ओपनिंग डे पर फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ ने कमाए 20.52 करोड़ रुपए वहीं गुरुवार को फिल्म ने कमाए 7.92 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हुआ 28.44 करोड़ रुपए। शुक्रवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया इसके लिए कुछ देर इंतजार करने की जरूरत है। फिल्म गोल्ड ने भी पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया था। गोल्ड ने पहले दिन जॉन की फिल्म से ज्यादा कमाई की। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म सत्यमेव जयते वीकेंड पर कोई खास कमाल करके दिखाएगी। दोनों फिल्मों के लिए लंबा वीकेंड है ऐसे में दर्शक इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखने आएंगे।

#SatyamevaJayate saw a big dip on Day 2… Expected to show an upward trend today [Day 3]… Single screens/mass belt remains strong… Wed 20.52 cr, Thu 7.92 cr. Total: ₹ 28.44 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 17, 2018