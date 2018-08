Satyameva Jayate Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार की ‘गोल्ड’ के सामने जॉन अब्राहम की फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ रिलीज की गई। गोल्ड की तरह ही इस फिल्म को लेकर भी दर्शकों में क्रेज देखने को मिला। इसके चलते फिल्म ने अपने पहले दिन में अच्छी कमाई की। जॉन की फिल्म सत्यमेव जयते ने अपने ओपनिंग डे पर 20 करोड़ रुपए की कमाई की। अक्षय कुमार की गोल्ड के सामने भी फिल्म मजबूती से टिकी रही। फिल्म का मॉर्निंग शो दर्शकों से भरा रहा। लेकिन शाम होते-होते दर्शक थिएटर्स से अचानक गायब होने लगे। सिनेमाघरों में सूनापन छाने का कारण था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन। देश भर में पूर्व पीएम के निधन की खबर से फिल्म के दर्शक वर्ग पर भी असर देखने को मिला। ऐसे में सिनमाघरों में फिल्म देखने पहुंचे लोगों की संख्या में गिरावट देखने को मिली।

ट्रेड एनेलिस्ट सुमित कडेल के ट्वीट के अनुसार इस खबर से गोल्ड और सत्यमेव जयते दोनों ही फिल्मों के कलेक्शन पर भारी असर पड़ेगा। अपने ट्वीट में सुमित लिखते हैं- ‘शाम के वक्त शो देखने जाने वाले लोगों की भीड़ में गिरावट। गोल्ड और सत्यमेव जयते के नाइट शो में भी 9 करोड़ की गिरावट, शॉकिंग।’

Unbelievable drop in evening & night shows for #Gold & #satyamevajayate as both collected below 9 cr nett on Thursday. SHOCKING

— Sumit kadel (@SumitkadeI) August 16, 2018