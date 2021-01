Satyameva Jayate 2 Release Date: जॉन अब्राहम की अवेटेड फ़िल्म, ‘सत्यमेव जयते-2 की रिलीज़ डेट फिक्स कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए जॉन अब्राहम ने यह घोषणा की है कि फ़िल्म इस साल ईद के दिन यानी 14 मई को रिलीज की जाएगी। जॉन अब्राहम ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो हाथ में भारत का झंडा लहराते देसी अंदाज़ में नजर आ रहे हैं।

कुर्ता पाजामा पहने जॉन अब्राहम ने सिर पर पगड़ी पहन रखी है और उनकी बड़ी मूछें उन पर काफी जच रहीं हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए जॉन अब्राहम ने लिखा, ‘तन मन धन से बढ़कर जन गण मन..सत्यमेव जयते की पूरी टीम आपको गणतंत्र दिवस की बधाई देती है। इस ईद 14 मई 2021 को मिलते हैं आपसे सिनेमाघरों में।’

आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म, ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ की रिलीज़ डेट भी 14 मई 2021 यानि ईद के दिन ही तय की गई है। दोनों ही काफी बड़ी फिल्में हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान और जॉन अब्राहम की ये फ़िल्में जब पर्दे पर भिड़ेंगी तो दर्शकों का सबसे ज़्यादा प्यार किस फ़िल्म को मिलता है।

TANN MANN DHANN, se Badhkar JANN GANN MANN!

The team of #SatyamevaJayate2 wishes everyone a Happy Republic Day!

See you in cinemas this EID on 14th May 2021 pic.twitter.com/iFSMq9qMrS

— John Abraham (@TheJohnAbraham) January 26, 2021