Satyameva Jayate Box Office Collection Day 1: जॉन अब्राहम स्टारर ‘सत्यमेव जयते’ स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर रिलीज की गई है। बुधवार को सिनेमाघरों में आई जॉन की फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ ने दर्शकों के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी है। इस फिल्म के आगे अक्षय कुमार की फिल्म ‘गोल्ड’ भी रिलीज हुई है। 15 अगस्त के अवसर पर ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज की गईं। वहीं दोनों ही फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रही हैं।

जॉन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 20 करोड़ रुपए की कमाई की है। जी हां, ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म सत्यमेव जयते के ओपनिंग डे कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। तरण आदर्श ने फिल्म की तारीफ करते हुए बताया फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। तरण आदर्श ने ट्वीट कर लिखा- ‘सत्यमेव जयते बिग सरप्राइज है। सिंगल स्क्रीन रॉकिंग फिल्म ने 20.52 करोड़ रुपय की कमाई की।’ बता दें, फिल्म में जॉन अब्राहम के अलावा मनोज बाजपेई और आयशा भी हैं।

इस फिल्म का गाना ‘दिलबर दिलबर’ काफी फेमस हो चुका है। गाने में नूरा फतेही डांस कर रही हैं। ये गाना दर्शकों में तेजी से पॉपुलर हुआ। फिल्म की पॉपुलैरिटी की एक वजह ये गाना भी है। दरअसल, सत्यमेव जयते का ये गाना फिल्म सिर्फ तुम के एक गाने का रिमेक है। फिल्म के गाने में पहले एक्ट्रेस सुष्मिता सेन डांस करती नजर आई थीं, जिसे अलका याज्ञिक ने अपनी आवाज दी थी। इस बार इस गाने में नूरा फतेही अरेबिक बीट्स पर डांस करती दिख रही हैं।

#SatyamevaJayate springs a BIG SURPRISE… Plexes are good, but single screens are ROCKING… Wed ₹ 20.52 cr. India biz.

