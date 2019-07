Saturday-Sunday Superhit Movie on TV: वीकेंड प्लान अगर ‘सुपर 30’ या ‘मलाल’ देखने का बनाया है तो बिल्कुल देखिए, लेकिन अगर घर बैठे मूवी का मजा लेना चाहते हैं तो भी कई टीवी चैनल आज आपके फेवरेट सितारों की मूवीज दिखा रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख, दीपिका, कृति सेनन, रणबीर कपूर, सोनाक्षी सिन्हा जैसे सितारों की मूवीज़ Zee cinema, star gold, sony max, set max, utv action जैसे चैनलों पर आ रही है। नीचे आप अपनी पसंद के हिसाब से मूवी लिस्टिंग देखिए और उस चैनल पर मूवी का मजा ​लीजिए।

आपको बता दें कि कॉमेडी मूवी का शौक रखने वालों के लिए स्टार गोल्ड पर गोलमाल अगेन (Golmaal Again) आ रही है और अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा रोमांस का भी मजा लेना चाहते हैं तो गोलमाल के बाद इसी चैनल पर कृति सेनन और कार्तिक आर्यन स्टारर सुपरहिट फिल्म लुका-छुप्पी (Lukka Chuppi) देख सकते हैं।

इसके अलावा अगर आप एक्शन के दीवाने हैं तो शनिवार सुबह 9 बजे से ही आप बी4यू मूवीज पर शाहरूख खान और सलमान खान स्टारर सुपरहिट फिल्म ‘करन-अर्जुन’ देख सकते हैं। वहीं अगर आप मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं तो इसी समय आप हाउसफुल मूवीज पर ‘परमात्मा’ देख सकते हैं। रविवार को रणवीर कपूर की सुपरहिट फिल्म ‘बर्फी’ एंड पिक्चर्स पर आएगी। अगर आप अनिल कपूर की फिल्में पसंद करते हैं तो सुबह 9 बजे ही स्टार गोल्ड पर आएगी ‘नायकः द रियल हीरो’।

ये हैं शनिवार को आने वाली फिल्मों की लिस्ट:

&TV

Buddha In A Traffic Jam- 8:00 AM , Rustom- 11:00 AM, Bruce Lee The Fighter- 9:00 PM

B4U Movies

Krishna Arjun- 9:00 AM, Singh Is King- 2:00 PM, Badshah-8:00 PM

Movies OK

Hungama-8:00 AM, Intelligent-11:00 AM, Khatta Meetha- 5:00 PM

Star Gold

Golmaal Again- 12:00 PM, Titanic-5:00 PM, Lukka Chuppi- 8:00 PM

UTV Action

Robocop-12:00 PM, Masterpiece-2:00 PM, Mere Badle Ki Aag- 6:00 PM

Zee Cinema

Genius- 3:00 PM, Manmarziyan- 6:00 PM, 2.0 – 9:00 PM

ये हैं रविवार को आने वाली फिल्मों की लिस्ट:

&TV

Barfi- 8:00 AM, Robot- 12:00 PM, Toilet: Ek Prem Katha- 03:00 PM, Godzilla- 11:00 PM

B4U Movies

China Gate- 12:00 PM, Mela- 3:00 PM, Shehenshah- 6:00 PM

Movies OK

Bhoot Uncle- 9:00 AM, De Dana Dan- 1:00 PM, Tarzan The Wonder Car- 5:00 PM

Star Gold

Nayak: The Real Hero- 9:00 AM, Guru- 3:00 PM, Singham-9:00 PM

UTV Action

Men In Black 3- 2:00 PM, Spider Man 3- 9:00 PM

UTV Movies

Jodha Akbar- 12:00 PM, Aakhiri Baazi- 3:00 PM, Kis Kis Ko Pyaar Karun- 9:00 PM

Zee Cinema

Shaadi Se Pehle- 8:00 AM, Surya The Soldier- 2:00 PM, Fir Heraferi- 6:00 PM

(और ENTERTAINMENT NEWS पढ़ें)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App