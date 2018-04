कास्टिंग काउच पर सरोज खान का विवादित बयान- कम से कम रेप के बाद इंडस्ट्री गुजारा तो कराती है

बॉलीवुड अभिनेत्रियों से लेकर साउथ की एक्ट्रेसेस फिल्म जगत में होने वाले कास्टिंग काउच के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने कास्टिंग काउच को लेकर एक विवादित बयान दिया है। सरोज खान का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। यह तो बाबा आदम के जमाने से होता आ रहा है। फिल्म जगत में रेप के बाद रोजी-रोटी तो मिलती है, छोड़ तो नहीं देते हैं।

ताजा इंटरव्यू में सरोज खान ने कहा, ”हर लड़की को ऊपर कोई न कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं। तुम लोग फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हुए हो? फिल्म जगत रोटी तो देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। यह लड़की के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या करना चाहती है। अगर तुम्हारे पास कला है तो क्यों किसी को बेचोगे, यदि वह चाहती है तो किसी के हाथ में न आए तो नहीं आएगी। फिल्म जगत के बारे में कुछ मत कहो, वह हमारा माई-बाप है।”

Veteran Choreographer Saroj Khan gave a bizarre justification of prevailing casting couch situation in the film industry, claiming that ‘casting couch at least provides livelihood’ pic.twitter.com/Gh0FguJJ0s

