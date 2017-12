सारा अली खान की डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच इस बीत को लेकर हुई खटपट

सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान फिल्म ‘केदारनाथ’ के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे। मगर एक्ट्रेस के लिए फिल्म की रिलीज से पहले ही एक असमंजस वाली स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि फिल्म रिलीज होने को लेकर निर्माता और निर्देशक के बीच खटपट चल रही है। इस फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता प्रेरणा चोपड़ा के बीच फिल्म रिलीज की तारीख को लेकर आपसी बहस चल रही है।

एक सूत्र ने कहा- गट्टू (अभिषेक) इस फिल्म को शाहरुख खान अभिनीत और आनंद एल.राय द्वारा निर्देशित फिल्म के साथ रिलीज करने की सोच रहे थे, लेकिन शाहरुख के साथ रिलीज को लेकर चर्चा कर रही प्रेरणा को निर्देशक अभिषेक का यह विचार बेकार लगता है। सूत्र ने आगे बताया- इस क्रम में गट्टू इस फिल्म की रिलीज तारीख ट्विटर पर घोषित करने की सोच रहे थे, वहीं प्रेरणा अभिनेता शाहरुख को मनाने में लगी हुई थीं, ताकि ‘केदारनाथ’ आनंद की फिल्म के साथ रिलीज न हो। दोनों के बीच इस फिल्म की रिलीज को लेकर गर्मा-गर्मी का माहौल अब भी बना हुआ है। जहां एक ओर प्रेरणा इस फिल्म को शाहरुख की फिल्म के साथ रिलीज नहीं होने देना चाहतीं, वहीं अभिषेक इसी फिराक में हैं।

To all my friends in the media, #kedarnath is on schedule for 21 st dec 2018 #jaibholenath

