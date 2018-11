केदारनाथ के इस सीन का जम कर उड़ रहा मजाक, मजे ले रहे फैंस

पांच बरस पहले केदारनाथ में आई प्रलंयकारी बाढ़ की घटना की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म ”केदारनाथ’ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ था। इस ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद भी किया है। इस फिल्म के साथ ही सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत करने जा रही हैं। सोशल मीडिया के दौर में सारा अली खान की फिल्म भी अछूती नहीं रही और ट्रेलर में दिखाए गए एक सीन को सोशल मीडिया पर लोग फनी मीम्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ट्रेलर के एक सीन में सुशांत सिंह राजपूत के पिता एकदम भड़के हुए अंदाज़ में नज़र आते हैं। वे मुक्कु यानि सुशांत से कहते हैं कि ‘नहीं होगा ये संगम, फिर चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए’। इसी डायलॉग पर ट्विटर पर कई लोगों ने फनी मीम्स बनाए हैं।

Me : I will sleep early tonight

#KedarnathTrailer

Me : I am planning to meet my old friends in Goa

Parents : pic.twitter.com/TSzL0ALzvy

— SAGAR (@sagarcasm) November 12, 2018