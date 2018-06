संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ में अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाले रणवीर सिंह अपकमिंग फिल्म ‘सिंबा’ की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रहीं सिंबा का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। करण जौहर ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो साझा किया है। वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, रोहित शेट्टी इज बैक।

वीडियो में रणवीर सिंह डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर रोहित शेट्टी कहते हैं कि फिल्म का डायलॉग क्यों बोल रहे हैं, इसी बीच सारा अली खान आकर रणवीर सिंह से एक सवाल करती हैं, जिस पर रोहित शेट्टी सारा अली खान को अमृता सिंह बोल देते हैं। सारा रोहित और रणवीर को गुस्से में दौड़ा लेती हैं। इसके बाद करण जौहर कहते हैं कि बहुत सारी मस्ती के लिए 28 दिसंबर को सिनेमाघरों का रूख्र कीजिए। वीडियो में लीड स्टार्स का लुक रेट्रो स्टाइल में नजर आ रहा है।

ROHIT SHETTY is back!!!! @RanveerOfficial as #SIMMBA with #SaraAliKhan produced by @RSPicturez @DharmaMovies @RelianceEnt @apoorvamehta18 releasing 28th DEC 2018 pic.twitter.com/sDSi7eqom9

— Karan Johar (@karanjohar) June 6, 2018