Sapna Chaudhary: मशहूर हरियाणवीं सिंगर डांसर सपना चौधरी शिवरात्रि के दिन शिव के भक्ति में डूबी नजर आईं। सावन में शिवरात्रि के दिन उन्होंने अपनी शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर पहुंची जहां उन्होंने बाबा भोले की पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना की। साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर शिवभक्तों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाओं के साथ-साथ उन्होंने अपनी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। पूजा करते हुए सपना का एक वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान मंदिर में एक सुपरस्टार को देख आम लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सपना को इस तरह मंदिर में देख लोगों ने काफी खुशी जाहिर की।

इंटरनेट पर शेयर हो रहे इस वीडियो में सपना सफेद शूट में मंदिर पहुंच शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ दूध और जल का अभिषेक करती नजर आ रही हैं। बता दें सपना अपनी भाभी के साथ मंदिर पहुंची थी। सपना चौधरी अपनी भाभी के साथ शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद वह शिवभक्तों के साथ फोटो शूट भी कराया। सपना ने इस दौरान कहा कि उनको शिव की पूजा अर्चना करना अच्छा लगता है। बकौल सपना ‘मैं मंदिर में आती रहती हूं। मंदिर किसी की जागिर नहीं है। और शिवभक्ति करना अच्छा लगता है। बहुत मजा आता है जब शिवरात्रि आती है। दो बार कांवड़ भी लेकर आ चुकी हूं। मुझे एहसास है उस चीज का तो काफी अच्छा लगता है।’

