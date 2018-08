VIDEO: जब सिर पर पल्लू रख सपना चौधरी बोलीं- सताया ना कर

Gm all……… . . Learning has no end ! Keep trying something 💕💕💕💕💕💕 #sapnachoudhary #sapnachaoudhary #haryanvi #sapnaharayana #sapnaharayana #sapnadancer #sapnasong #sapnachoudharyvideosong #sapna #jäät #sapnachaudharyharyanvi #sapnachaudhary #sapnadance #highlevelswag #me #sapna_choudhary #sapnaharyanvi #song #sapnadancer #dance #haryana #videosong #haryanvi #haryanvi⚡️ #haryanviswag #haryanavi #jaatland #jaatni #jaatitude #jaat

A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnach0udhary) on Jul 24, 2018 at 6:43pm PDT