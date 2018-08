VIDEO: सलमान के गाने पर खूब नाचीं सपना चौधरी, मीका और दिलेर मेहंदी संग किया धमाल

View this post on Instagram

@itssapnachoudhary with @dalersmehndi @mikasingh @ankittiwari at Talkatora Stadium Delhi @pawanchawla2010 #sapnachoudhary #sapnachaudhary #harayana #haryanvi #desi #bollywood #punjabi #mumbai #jaat #hinakhan #priyanksharma #luvtyagi #dance #gujjar #delhi #biggboss #salmankhan #rajasthan #shahrukhkhan #UttarPradesh #bihar #mikasingh #ankittiwari #DilerMehndi