राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू’ रिलीज के साथ ही कमाई के झंडे गाड़ रही है। ‘संजू’ ने सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ और आमिर खान स्टारर फिल्म ‘पीके’ को कमाई के मामले में पछाड़ दिया है। भारत में ‘संजू’ की कुल कमाई 341 करोड़ 22 लाख रुपए है, जबकि ‘पीके’ ने 340 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजनेस किया था। सलमान खान की फिल्म ने 339 करोड़ 16 लाख रुपए का कुल कारोबार करने में सफल रही थी। इस हिसाब से ‘संजू’ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। ‘संजू’ से आगे ‘बाहुबली-2’ (510 करोड़ 99 लाख रुपए) और आमिर खान की ‘दंगल’ (387 करोड़ 38 लाख रुपए) है।

रणबीर कपूर की फिल्म ‘संजू’ का क्रेज भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों पर छाया हुआ है। यही कारण है कि फिल्म ऑस्ट्रेलिया में भी तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। ‘संजू’ से आगे आमिर खान की ‘दंगल’ दूसरे नंबर पर और संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ पहले स्थान पर हैं। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है। तरण ने ट्वीट में लिखा- ‘यह शानदार है कि ‘संजू’ ने ‘बाहुबली-2′ को आस्ट्रेलिया के बॉक्सऑफिस पर पछाड़ दिया है।’ तरण के ट्वीट के अनुसार ‘बाहुबली-2’ आस्ट्रेलिया में चौथे और आमिर खान की ‘पीके’ कमाई के मामले पर पांचवें स्थान पर है।

This is MASSIVE… #Sanju crosses *lifetime biz* of #Baahubali2 [Hindi] in AUSTRALIA… Now THIRD HIGHEST GROSSING *Hindi* film…

1 #Padmaavat A$ 3,163,107

[IMAX, 3D, 2D]

2 #Dangal A$ 2,623,780

3 #Sanju A$ 2,409,125

4 #Baahubali2 *Hindi* A$ 2,407,933

5 #PK A$ 2,110,841@comScore

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 6, 2018